Mahreza vyhlásili za najlepšieho afrického futbalistu za rok 2016

"Klasické fungovanie pružiny bolo lineárne, ale teraz sa hráme s omnoho väčším spektrom nelineárneho fungovania. To nám umožňuje hrať hry s nastavením aerodynamickej platformy presne tak, ako to potrebujeme. Je to ťažšie dosiahnuteľné ako s FRICom, ale v skutočnosti je to tá istá vec," priznáva Paddy Lowe.