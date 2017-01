PROFIL: Samouk Howe sa pripravuje na volanie veľkých



Vyzerá ako skautík. Mladšie než mnoho jeho zverencov. Na pravom zápästí má vytetované písmeno „R“ na pamiatku labradora Rodneyho, ktorý mu pomáhal prekonať trénerské začiatky. Odborníci sa zhodujú, že ho čaká veľká budúcnosť. Už vlani sa takmer stal trénerom anglickej reprezentácie. „Mal som to náročnejšie než ostatní. Prvú manažérsku ponuku som prijal krátko po oslave 31. narodenín. V čase, keď ostatní sledujú iných trénerov a študujú rozličné spôsoby tejto práce v Anglicku či v zahraničí. Nič z toho som ja nemal,“ hovorí o svojom remesle kouč Bournemouthu Eddie Howe (39), ktorý klub z juhu Anglicka vytiahol zo štvrtej ligy až do stredu tabuľky v Premier League.

Rodák z Amershamu, ktorý ako chlapec fandil Evertonu, debutoval krátko po osemnástke vo svojom osudnom Bournemouthe. Rýchlo sa etabloval ako dôležitý člen defenzívy vtedajšieho treťoligistu. Vďaka spoľahlivým výkonom reprezentoval Anglicko v tíme do 21 rokov. V rokoch 1995-2002 odohral za Bournemouth 201 ligových duelov. V marci 2002 sa stal prvou posilou Harryho Redknappa v Portsmouthe. Pri debute si však poranil koleno a prišiel o zvyšok sezóny. Vrátil sa v otváracom stretnutí nasledujúceho ročníka, ďalšie zranenie po deviatich minútach hry ho vyradilo na osemnásť mesiacov. Za Portsmouth, ktorý medzitým postúpil do Premier League, už nenastúpil, počas dvoch rokov odohral za Pompey 61 minút. Do prvoligových vôd vstúpil až ako manažér.

Začiatok jeho trénerskej kariéry je spojený s koncom tej hráčskej. Howovi po dvoch rokoch bez futbalu podali pomocnú ruku fanúšikovia Bournemouthu, ktorí nezabudli na svojho strateného syna. V priebehu pár dní vyzbierali v akcii „Eddieshare“ 21-tisíc libier, ktoré obrancu vykúpili z Portsmouthu. V kádri The Cherries pôsobil nasledujúce tri sezóny, no pokračujúce zranenia ho ešte pred tridsiatkou prinútili ukončiť hráčsku kariéru a prijať ponuku trénovať rezervu svojho zamestnávateľa. Po reštrukturalizácii realizačného tímu pôsobil i pri mládeži, v januári 2009 sa stal dočasným a napriek dvom prehrám následne i permanentným koučom Bournemouthu.

Klub bol na začiatku sezóny insolventný, do nového ročníka štvrtej ligy vstúpil so sedemnástimi mínusovými bodmi. V čase Howovho príchodu sa Bournemouth nachádzal na predposlednej priečke so sedembodovým mankom na záchranu. Tím z južného Anglicka balansoval na pokraji krachu. Na vtedajšie pomery si v rozhovore pre The Sun zaspomínal Howov bývalý zverenec Mark Molesley: „Boli sme radi, keď sme mohli vôbec trénovať, pretože správcovia zamykali brány na štadióne. Niekedy sme nedostávali zaplatené, na klub bolo uvalené prestupové embargo. Potom nastala zmena. Eddie prišiel a okamžite pozdvihol celý tím. Boli to drobné detaily, ktoré robili markantný rozdiel. Je perfekcionista a priekopník. Vždy vedel z ničoho vytvoriť niečo. Prosil a požičiaval si, kde mohol. Išiel pokorne s čapicou v ruke do miestnej talianskej pizzérie s otázkou, či poskytnú mužstvu bezplatný obed.“

Rozdiel tvorený drobnosťami narastal. Howe vytiahol klub, ktorý stál pred vypadnutím z anglického ligového futbalu (štyri najvyššie súťaže), do tretej ligy. V polovici nasledujúceho ročníka opustil Bournemouth pre druholigové Burnley, s ktorým skončil na ôsmom a trinástom mieste. V októbri 2012 sa vrátil do Bournemouthu, kde nadviazal na svoju prácu. Tím pod jeho vedením prosperoval a okamžite postúpil do druhej ligy, odkiaľ sa po dvoch rokoch posunul do Premier League. Od počiatku trénerskej kariéry ho sprevádza asistent Jason Tindall, s ktorým sa rozišli len počas pôsobenia v Burnley. „Od počiatku bol pre mňa kľúčový. Je jediný, kto chápe moju, a teraz už našu, filozofiu. Obaja sme tvrdohlaví. Keď sme začínali, povedal som mu, aby so mnou nesúhlasil automaticky a bol vždy úprimný. Teraz to už ľutujem! Všetko sa to deje v tejto kancelárii. Ľudia počujú krik a hovoria si, že sme sa znovu pustili do hádky,“ hovoril Eddie Howe so smiechom pre The Sun.

Provinčný klub hrajúci na útulnom štadióne s jedenásť a pol tisícovou kapacitou pred príchodom Eddieho Howa nikdy nepôsobil v najvyššej súťaži. V Premier League sa však etabloval veľmi rýchlo. Mužstvo bez osobností ťahané výhradne kanonierom Callumom Wilsonom malo obratom putovať do Championship. Zvlášť, keď sa strelecký líder v 8. kole zranil takmer na celú sezónu. Howe zareagoval promptne, učinil zmeny, priviedol do tímu strelca Benika Afobeho. Bournemouth sa stmelil a zbieral body. Dvakrát dokázal v sezóne zaznamenať tri víťazstvá v rade, Cherries si mohli dovoliť vypustiť záver sezóny, keď z posledných piatich duelov získali jediný bod. To sa už Howe koncentroval na aktuálnu sezónu, v ktorej AFC bojuje v bezpečnom strede ligovej tabuľky.

Howe, ktorého futbalovým hrdinom je Gary Lineker, zostáva perfekcionista, naďalej zdokonaľuje mužstvo i seba samého. Hovorieva, že život manažéra je o nikdy sa nekončiacom procese samovzdelávania. „Počas reprezentačných prestávok máme hráčov rozlietaných po celom svete. Nemôžeme napredovať ako tím, preto sa koncentrujem na sebazdokonaľovanie. Nemal som trénerského učiteľa ako ostatní. Povedal by som, že to je netradičné, no určite nie zlé. Moja filozofia je skutočne moja. Moje myšlienky sú taktiež vlastné. Nepokúšam sa nikoho napodobniť. Sedávame tu s realizačným tímom a rozmýšľame o nových veciach, ktoré sme predtým nerobili. Náš tréningový program pravidelne aktualizujeme, pretože udržať nadšenie hráčov pre tvrdú drinu je náročné,“ hovorí Eddie Howe, ktorý nachádza porozumenie s hráčmi: „Pomohla mi v tom moja aktívna kariéra plná nezdarov, návratov a sklamaní. Žiadne veľké turnaje, tituly, žiaden zásadný úspech. Ako hráč som vedel, keď som hral zle, nemusel som o tom čítať v novinách. Sebakritika a vysoké nároky mi zostali dodnes.“

Mnoho odborníkov sa zhoduje – najbližšia veľká ponuka v anglickom futbale pristane na stole Eddieho Howa. Už vlani sa takmer stal koučom národného výberu, dlhodobo sa špekuluje, že by v lete mohol nahradiť Wengera v londýnskom Arsenale. Ešte ani nie štyridsaťročný Howe však preferuje pokračovanie výučby v Bournemouthe: „Možnosť viesť anglickú reprezentáciu je neprekonateľná. Na druhej strane, mám tu svojich hráčov, ktorým som sľúbil spoločnú budúcnosť. Navyše, nemohol by som sa klubu otočiť chrbtom. Nie teraz a nie po lojalite, ktorú mi v minulosti preukázal.“ Eddie Howe, ženatý otec dvoch detí, zostáva naďalej koncentrovaný na progres svojho milovaného klubu a prostredníctvom Daily Mirror odkazuje: „Pamätám si, keď som dostal ponuku viesť Bournemouth. Úprimne, sprvu som si myslel, že ide o fór. Bol som príliš mladý a neskúsený. V tom sa odlišujem od iných manažérov, ktorí začínali ďaleko zrelší. Niečo som už dosiahol, no verte mi, ešte som ani poriadne nezačal!“