Najefektívnejším útočníkom v Európe je londýnsky „škorpión“

Ťažkopádny, statický a nevhodný do konštruktívnej rozohrávky. Hlavné nedostatky, ktoré sú vyčítané bombardérovi Arsenalu Olivierovi Giroudovi. Kritika býva predmetná, no čuch na gólové okamžiky sa Francúzovi uprieť nedá. Napokon, v piatich najlepších ligách Európy je najnebezpečnejším ofenzívnym hráčom. Prečo potom býva podhodnocovaný?

Olivier Giroud odohral v aktuálnom ročníku anglickej Premier League dokopy 440 minút. Keďže futbalové stretnutie trvá deväťdesiat, v prepočte teda absolvoval necelých päť zápasov. Stačilo mu to však na šesť gólov a štyri asistencie. Presný zásah zaznamená každých 73 minút, podieľa sa na ňom raz za štyridsaťdeväť. Napriek statusu náhradníka Arséna Wengera a pravidelnej kritike je vďaka týmto číslam najpotentnejším hráčom v TOP piatich najsledovanejších ligách Európy.

Olivier Giroud in 2017: 2 games 2 goals 2 assists 2 Man of the Match awards #afc pic.twitter.com/G0X7VDHs6H

Giroud si polepšil pri utorňajšej remíze na pôde Bournemouthu (3:3), keď jeden gól dal a na dva prihral. Beztak sa nevyhol kritike, keď po svojom zásahu v 92. minúte stretnutia napriek šesťminútovému nadstaveniu zvolil kreatívnu oslavu presného zásahu namiesto snahy o rýchle rozohratie a pokusu o obrat. Domáci dohrávali bez vylúčeného Francisa, Arsenalu možno práve daná polminútka chýbala k obratu na 4:3. Pri ohliadnutí sa za ostatnými rokmi zisťujeme, že svoju potenciu dokáže deklarovať len v určitých periódach sezóny. Aj preto sa nikdy nestal jednoznačným číslom jeden na hrote ofenzívneho valu londýnskych „kanonierov“, vždy sa vynárali špekulácie o možných príchodoch gólovejších zakončovateľov Cavaniho, Higuaína či Lacazetta. V ostatných dňoch sa však Giroud znovu hlási o miesto v základnej zostave londýnskeho tímu, nárast formy potvrdil i horúcim ašpirantom na najkrajší zásah roku 2017. Dozrel konečne niekdajší najlepší strelec francúzskej ligy v drese Montpellieru do role kľúčového útočníka, ktorý po trinástich rokoch vystrieľa Arsenalu vytúžený titul? Alebo mu po pár vydarených dueloch znovu zvlhne prach?

Stats show Olivier Giroud has been Europe's most effective striker this seasonhttps://t.co/GeYAwAAI6x pic.twitter.com/kpSdYwu00j