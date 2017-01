Klub zareagoval na hráča, ktorý satirizoval mŕtve dieťa Artera



Autor: Erik Farkaš, zdroj: foto: twitter | Publikované: Thursday, 5. January 2017, 13:30

Maličký Bournemouth mal na lopate londýnskeho giganta. Arsenal spel v utorok k výprasku na pôde outsidera. Potupnú prehru sa „kanonierom“ podarilo odvrátiť (3:3), krutá zostala len dohra stretnutia na sociálnej sieti. Neligový hráč Alfie Barker adresoval zvrátený odkaz stredopoliarovi Bournemouthu Harrymu Arterovi. Klub zo siedmej ligy Hitchin Town devätnásťročného mladíka okamžite prepustil.

Rodinu Harryho Artera, ktorý je švagrom bývalého kapitána anglickej reprezentácie Scotta Parkera, postihla pred dvoma rokmi tragédia. Írsky reprezentant so svojou manželkou Carly čakali pred Vianocami prírastok do rodiny, no ich dcérka pri pôrode zomrela. Bournemouth vtedy štvornásobného reprezentanta podržal, klub na čele s trénerom Eddiem Howom venovali smútiacej rodine víťazstvo 2:1 nad Manchestrom United.

Arter, ktorého manželka od októbra minulého roka znovu očakáva prírastok do rodiny, nastúpil na spomenuté stretnutie s Arsenalom v základnej zostave. Odohral celých deväťdesiat minút, inkasoval žltú kartu. Stretnutie a predovšetkým jeho priebeh pútali pozornosť nielen v Anglicku. Bournemouth napokon fantasticky rozohranú partiu nedotiahol do trojbodového konca. Hráči domácich boli po strate trojgólového náskoku sklamaní, no najextrémnejšia reakcia prišla od hráča, ktorý stretnutia Premier League môže sledovať jedine v televízii.

Disgusting what that non-league footballer said to Harry Arter last night after the Arsenal game



Hes been sacked pic.twitter.com/PDi8TTsRMf — Bateson87 (@bateson87) January 4, 2017

„Arter, obrovský ošiaľ kvôli takémuto sklamaniu. Je to ako vašich deväť mesiacov spejúcich k pôrodu. Tentoraz si aspoň neprišiel o dieťa,“ adresoval Alfie Barker ohavný odkaz svojmu kolegovi na Twitteri. Barker sa za svoj komentár následne ospravedlnil a dodal, že príjme akýkoľvek trest. Ešte predtým však tvrdil, že jeho už neexistujúce užívateľské konto na sociálnej sieti bolo zneužité. Klub zareagoval promptným vyhlásením: „S ohľadom na nezodpovedné a asociálne správanie Alfieho Barkera sme s okamžitou platnosťou ukončili s hráčom spoluprácu.“ Konanie mladíka neochvejne odsúdil i kouč Hitchinu Mark Burke: „Videl som jeho tweety, som nimi znechutený. Boli odporné, nemôžem ich nijakým spôsobom prepáčiť.“ S hráčom okamžite ukončil pomer i FC Codicote, kde hosťoval, záujem o jeho angažovanie stratil i záujemca FC Stotfold.

Britská stanica BBC už kontaktovala tínedžera, ktorý zaujal k udalostiam stanovisko: „So zápalom som sledoval stretnutie Bournemouth – Arsenal. Domáci za stavu 3:0 nehrali dobre, bol som z toho nervózny. Mal som v sebe pár pív a proste som si potreboval do niekoho kopnúť. Netuším, prečo som sa zameral na Harryho Artera a jeho rodinu. Veľmi ma mrzí, čo som urobil.“ Alfie Barker, ktorý bude mať po svojom priestupku problém nájsť si ďalšie pôsobisko, pokračoval: „Preplo mi. Bolo to najhoršie, čo som vo svojom živote urobil. No neodpovedá to môjmu charakteru. Úprimne, neviem, prečo som to urobil. Na druhej strane, absolútne chápem rozhodnutie klubu a plne s ním súhlasím.“

#alfiebarker just so he can be identified easier when people see him, ladies and gentleman, Alfie Barker. Scum. pic.twitter.com/usE6oN94Ca — Dec (@din_dec) January 4, 2017

Bournemouth už postúpil incident na anglickú Futbalovú asociáciu (FA), ktorá kontaktovala Barkera so žiadosťou o vysvetlenie jeho komentárov na sociálnej sieti. Barker má sedem dní na vydanie stanoviska k svojmu odkazu. Na základe predchádzajúcich prípadov možno očakávať trest na úrovni varovania či zákazu štartu. Otázne je, ktorý klub po tomto prešľape spojí svoje meno s momentálne najnenávidenejším futbalistom v Anglicku.