Chelsea nie je neporaziteľná, preteky veľkej šestky pokračujú



Autor: Erik Farkaš, zdroj: foto: premierleague.com, tasr/ap | Publikované: Thursday, 5. January 2017, 10:56

Tradičná TOP 4 anglickej Premier League je minulosťou. Predchádzajúce a zrejme i tie najbližšie roky budú patriť silnej šestke bojujúcej o titul. Klasikov Arsenal, Chelsea, Liverpool a Manchester United doplnilo vďaka investíciám druhé mužstvo z Manchestru a po príchode Pochettina našiel svoju tvár i Tottenham. Conteho Chelsea sa naďalej plaví za titulom po správnom kurze, no ten nabrali i ďalší piati prenasledovatelia The Blues.

Londýnska Chelsea novú éru The Invicibles (Neporaziteľných) nezačne. Šnúru 49 zápasov bez prehry, ktorú v rokoch 2003 a 2004 ťahal Arsenal, je v dnešnej Premier League nepredstaviteľné prekonať. Séria tímu zo Stamford Bridge sa v stredu po prehre na pôde Tottenhamu zastavila na čísle trinásť. Na druhej strane, túto cifru tvorili výhradne víťazné stretnutia, čím Conteho družina vyrovnala rekord Arsenalu v počte kontinuálnych triumfov v jednej sezóne z roku 2002. „Teraz bude dôležitá naša reakcia. Po trinástich víťazstvách je ťažké akceptovať prehru, no je potrebné uznať, že prišla so skvelým tímom. Musíme sa znovu nakopnúť,“ vyzýva taliansky kouč Antonio Conte opierajúci sa o atypické rozostavenie 3-4-3, ktoré stálo za pozoruhodnou jazdou vlani sa trápiaceho mužstva. Bývalý tréner Juventusu alebo Talianska priniesol znovu radosť do hry lídrov ofenzívneho valu Diega Costu či Edena Hazarda, nosným pilierom hry modrých zostáva N´Golo Kanté.

Tottenham v stredajšej dohrávke 20. kola na domácej pôde vďaka dvom gólovým hlavičkám Alliho zdolal londýnskeho konkurenta a lídra v boji o titul. Spurs sa revanšovali za stratu dvoch bodov z mája 2016, ktoré ich po remíze na pôde Chelsea stáli možnosť vytvoriť záverečný tlak na majstrovský Leicester. „Sme absolútne spokojní, ukázali sme silný charakter a súťaživosť. Práve tá nám predovšetkým v závere minulého ročníka chýbala k tomu, aby sme získali titul,“ tešil sa po triumfe v dohrávke Mauricio Pochettino, ktorého Tottenham vďaka trom bodom poskočil na tretie miesto. Na lídra stráca v polovici súťaže sedem bodov. Spurs sa okrem dvojice desaťgólových strelcov Alliho a Kana podporovaných playmakerom Eriksenom spolieha najmä na skvelú defenzívu, ktorá v zložení Walker, Alderweireld, Vertonghen a Rose patrí k najsilnejším v Európe. V TOP 5 ligách Európy inkasovali menej gólov len Nice (o jeden zápas menej), Villarreal, Bayern Mníchov a Frankfurt (po tri zápasy menej).

Päťbodové manko musí doháňať druhý Liverpool, ktorý už mohol byť na dostrel, nebyť zbytočnej straty na pôde Sunderlandu (2:2). The Reds pod vedením Jürgena Kloppa dlhodobo zvládajú ťažké zápasy, no strácajú body s outsidermi. Napokon, červení dva dni predtým zdolali doma Manchester City (1:0). Práve to mal byť dôvod prekvapivej straty na Stadium of Light. „Som presvedčený, že vieme hrať lepší futbal. No nie som si istý, či sme ho dnes boli schopní produkovať, keďže pred dvomi dňami sme odohrali náročný duel so City,“ hovoril po remíze Klopp, ktorého mužstvo inkasovalo oba góly z pokutových kopov. Nemecký kouč očakávajúci skorý návrat ťahúňa Coutinha na margo majstrovských pretekov dodal: „O ničom nie je zďaleka rozhodnuté, zostáva odohrať ešte veľa zápasov.“ Coutinhov návrat by mal znovu nabrúsiť ostrie ofenzívy liverpoolskeho klubu. Tá je v polovici súťaže najproduktívnejšia. Kloppovi sa aspoň nateraz podarilo stabilizovať i situáciu medzi troma žrďami, kam sa s o niečo väčšou istotou vrátil Mignolet, ktorý nahradil kiksujúceho Kariusa.

Pep Guardiola pôsobil po pondelňajšom triumfe nad Burnley (2:1) frustrovaným dojmom. Ponosoval sa na chybujúcich arbitrov, naznačil dokonca, že jeho trénerská kariéra sa blíži ku koncu. Citizens vyhrali počas Vianoc štyri z piatich stretnutí, dôvodov na rezignáciu v boji o titul je minimum. Tímu sa po treste navyše vrátil strelecký ťahúň Sergio Aguero, Guardiola napriek pesimistickým slovám vyjadril i nádej, že Citizens sa môžu pod jeho vedením zaradiť k európskym gigantom. „Musíme len presvedčiť ľudí v tomto úžasnom klube, že sú dobrí. A oni sú dobrí, rovnako ako fanúšikovia. Musia však tomu sami veriť,“ nabádal Pep Guardiola v rozhovore pre Daily Mirror. Sky Blues sú podľa slov katalánskeho kouča stále vzdialení k svojmu výkonnostnému limitu: „Pokiaľ si myslíte, že ,prišiel Pep a City všetko vyhrá´, mýlite sa. To nefunguje ako vypínač. Potrebujeme zmeniť veľmi veľa vecí a stále sme len v procese ich aplikovania.“

Zhodne mimo TOP 4, no s odlišnými pocitmi sa nachádza duo tradičných majstrovských ašpirantov Arsenal a Manchester United. Londýnčania rovnako ako v predchádzajúcich rokoch začínajú počas zimy prepadať panike. A právom. Gunners po dobrom vstupe do sezóny strácajú pre ďalší vývoj sezóny kľúčové body. Z ostatných pätnástich možných nezískali ani polovicu (7). V utorok ratovali aspoň jeden na pôde provinčného Bournemouthu, ktorý doma dokonca vyhrával už o tri góly (3:3). Špekuluje sa, že ďalšie jarné zlyhanie Arséna Wengera môže z klubu vyštvať druhého najlepšieho strelca i asistenta súťaže Alexisa Sáncheza. Čilan pôsobil na pôde Bournemouthu nepochopeným dojmom, obchádzali ho prihrávky spoluhráčov, znervóznila ho i Giroudova oslava vyrovnávajúceho gólu, keď sa „kanonieri" snažili o rýchly reštart hry a pokus o dokonalý obrat. „Na základe našich sezónnych cieľov môžeme napriek skvelému obratu hovoriť o strate dvoch bodov. V nasledujúcich dueloch si musíme počínať lepšie a veriť v zaváhania tímov nad nami,“ hovoril po zápase kouč Arséne Wenger. Francúz sa môže v najbližších týždňoch oprieť o opätovný nárast formy kanoniera Girouda aj o znovuobnovenie spolupráce Sáncheza s Özilom, ktorý by sa mal čoskoro vrátiť po chorobe.

Manchester United naopak napriek pretrvávaniu na šiestej priečke prechováva optimizmus. Prečo by aj nie? Red Devils po množstve zbytočných strát a zapracúvania nových posíl do tímu našli balans a ideálnu skladbu defenzívy a zálohy. Mourinhovi vychádzajú rotácie na krídlach, manchesterský klub neprehral trinásť súťažných stretnutí v rade, vrátane šiestich po sebe idúcich ligových víťazstiev. Ústrednou postavou čoraz elegantnejšie sa prezentujúcej ofenzívy je matador Zlatan Ibrahimovič - spoločne so Sánchezom po Costovi druhý najlepší strelec súťaže. Skladbe mužstva podľa vlastných slov konečne porozumel i samotný Mourinho: „Milujem svojich hráčov, nielen ako futbalistov, no mix rôznych charakterov. Teší ma práca s nimi. Je to výzva, ktorej vrcholom je priniesť Manchester United na miesta, kam patrí.“

Mužstvá Premier League čaká najbližší víkend ligová prestávka, ktorú vyplní ich štart v FA Cup-e. Viacero elitných klubov dopraje svojim oporám zaslúžený oddych a bude očakávať i návrat momentálne zranených hráčov. V luxusnej pozícii s päťbodovým náskokom na čele tabuľky zostáva Chelsea. Tottenham však v dohrávke 20. kola potvrdil, že ani tento ročník nebude mať dominantného víťaza a na jar sa môžeme tešiť na otvorený boj o titul, ktorého by sa mala zúčastniť kompletná veľká šestka najsledovanejšej ligy sveta. Bude sa na jej konci tešiť charizmatický Klopp, novici Conte s Guardiolom, rýchlo sa učiaci Pochettino či skúsené firmy Wenger a Mourinho?