Xhaka: Tvrdo pracujeme, aby sme naše túžby zrealizovali

Autor: Patrik Liščinský | Publikované: Wednesday, 4. January 2017, 13:30

Švajčiarsky stredopoliar Granit Xhaka aktuálne pôsobiaci v službách Arsenalu neskrýva nadšenie z nového pôsobiska. Na Britské ostrovy zavítal počas letného prestupového obdobia a na Emirates Stadium je spokojný. V novom roku by sa chcel vyvarovať zraneniam a zožať úspech so svojimi spoluhráčmi.

Štart v rodnom klube a neskôr štvorročné vyzrievanie v nemeckej Bundeslige pretavené do vysnívaného prestupu. Aj takto by sa dala v krátkosti zhrnúť kariéra defenzívneho stredopoliara Granita Xhaku, ktorý momentálne cibrí svoje futbalové umenie na západ od vlasti, v londýnskom Arsenale.

Prestupu do upršanej krajiny v hodnote pohybujúcej sa v rozmedzí 30 – 35 miliónov libier predchádzal štvorročný angažmán u zástupcu Bundesligy, Borussie Mönchengladbach. S logom “Die Fohlen“ na hrudi odohral celkovo 140 zápasov, v ktorých sa z gólu radoval deväťkrát. Nie je to síce vysoká gólová nádielka, no práca 24-ročného Xhaku spočíva hlavne v defenzívnej činnosti. Od jeho príchodu zaznamenala Borussia stúpajúcu tendenciu v ligovej tabuľke. V sezóne 2013/2014 si výbornými výkonmi vyslúžil Xhaka so spoluhráčmi tretiu priečku, o rok neskôr doviedol svoj tím už ako kapitán na štvrté miesto v konečnom zúčtovaní.

Ani spoľahlivé výkony 48-násobného reprezentanta krajiny helvétskeho kríža nestačili na zisk akéhokoľvek titulu. Tvrdá práca však nevyšla nazmar a o jeho služby prejavil záujem zástupca Premier League Arsenal. Na Emirates Stadium sa pokúsi o oživenie radostných pocitov na konci sezóny, no bez dobrej kondície a zdravotného stavu to nie je možné. “Dúfam, že budem zdravý a vo forme. To je najdôležitejší krok k tomu, aby sme boli úspešní na ihrisku,“ zaželal si futbalista s kosovsko–albánskymi koreňmi.

“The Gunners“ aktuálne okupujú štvrtú priečku s osembodovou stratou a jedným zápasom navyše v porovnaní s lídrom súťaže a veľkým rivalom FC Chelsea. Ešte stále má ostro kritizovaný Arsène Wenger a jeho zverenci právo pomýšľať na úspech, čím by umlčali všetkých kritikov a neprajníkov. “Všetci máme mnoho túžob v tomto klube a každý deň tvrdo pracujeme, aby sme tieto túžby zrealizovali. Dúfame, že naše výkony pretavíme do úspechu na konci sezóny,“ prezradil mladší brat Taulanta Xhaku, reprezentanta Albánska.

V súčasnosti trojgólový strelec si plní prevažne obranné povinnosti a vypomáha tak defenzívnym radom. Avšak, slabinou člena základnej zostavy Švajčiarska na EURO 2016 sú časté vylúčenia. Za dva a pol roka sa Xhakovi červenalo pred očami až osemkrát. Ani to ale neuberá dvojnásobnému majstrovi švajčiarskej Swiss Super League na povesti tímového hráča. “Je vždy ťažké hovoriť o osobných cieľoch. Dôležite je, aby som bol schopný dosiahnuť úspech s týmto tímom, pretože futbal je kolektívny šport a v konečnom dôsledku, toto je najhlavnejšie. Moje osobné ciele idú s tímovými ruka v ruke,“ prezradil Xhaka.

Konkurencia je v Premier League ozaj obrovská, a preto je každý tím pri vyslovovaní cieľov veľmi opatrný. Stačí malé zaváhanie a súper využije príležitosť vo svoj prospech. Tajuplným dojmom pôsobil Granit po otázke, s akým umiestnením by sa na konci sezóny tím uspokojil. “Čo by bolo úspechom? Každý klub má svoje ciele. My chceme splniť tie naše a dokázať všetkým, že sme spravili to, čo sme si pred štartom tejto sezóny predsavzali,“ ukončil rozhovor Granit Xhaka.

Zdroj: 90min, foto - TASR/AP, arsenal.com