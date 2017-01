Guardiola: Sme desať rokov za United



Autor: Erik Farkaš, zdroj: foto: tasr/ap | Publikované: Wednesday, 4. January 2017, 09:14

Dlhé roky to bol priemerný klub, ktorý na začiatku milénia dokonca vypadol do druhej ligy. Históriu Manchestru City v roku 2008 navždy zmenil príchod investorov zo Spojených Arabských Emirátov. Sky Blues odvtedy získali dva ligové tituly, poháre i FA Cup. Napriek tomu sa nedokážu zbaviť nálepky „druhého klubu z Manchestru“. Verí tomu dokonca i kouč Citizens Pep Guardiola.

„City je malý klub s malou mentalitou. Všetko, čo dokážu, je hovoriť o United. Nevedia sa z toho vymaniť,“ adresoval mestskému rivalovi pred pár rokmi štipľavú poznámku bývalý kouč Red Devils Sir Alex Ferguson. Škótsky manažér pri každej príležitosti rád ukázal úhlavnému konkurentovi jeho miesto. V predchádzajúcich sezónach sa však situácia začala obracať. Kým „červení diabli“ sa po odchode Fergusona trápili, City bojovalo pravidelne o špicu. Hodnota bledomodrej značky však podľa Guardiolu stále nedosiahla úroveň United.

„Nemáme tituly ani históriu Barcelony, Juventusu, Bayernu Mníchov či Manchestru United. Je to o tom, hrať v Lige majstrov. V najbližšej dekáde sa jej musíme zúčastniť každý jeden rok. Kontinuálne pôsobenie na európskom výslní je viac než zisk jedného titulu. Verte mi,“ vyzýva katalánsky kouč Guardiola, ktorého úprimné slová nemusia fanúšikov štvornásobného anglického majstra potešiť. Citizens v najprestížnejšej klubovej súťaži na svete v ostatných piatich rokoch nechýbali ani raz. Výrazne sa však nepresadili. Dvakrát skončili už v skupine, dvakrát v osemfinále, vlani padli v semifinálovom dvojzápase s Realom Madrid.

Guardiola verí, že Manchester City raz môže dosiahnuť výsostné postavenie európskych gigantov. „Musíme len presvedčiť ľudí v tomto úžasnom klube, že sú dobrí. A oni sú dobrí, rovnako ako fanúšikovia. Musia však tomu sami veriť,“ nabáda Guardiola v rozhovore pre Daily Mirror a zároveň dodáva, prečo ako kouč Bayernu Mníchov, ktorý je garanciou úspechu v Nemecku, prijal ponuku Manchestru City: „Rozhodol som sa napredovať a preto som opustil komfortnú zónu. Potreboval som novú výzvu. No pokiaľ si myslíte, že ,prišiel Pep a City všetko vyhrá´, mýlite sa. To nefunguje ako vypínač. Potrebujeme zmeniť veľmi veľa vecí a stále sme len v procese ich aplikovania. Je šialené myslieť si, že zmením všetko. Prišiel som sa sem učiť.“

Man City are TEN YEARS behind United, claims Guardiola https://t.co/A1jqkBMTZh pic.twitter.com/VfBDMFELo9 — Mirror Football (@MirrorFootball) January 4, 2017

Katalánsky tréner, ktorý si spravil meno predovšetkým počas pôsobenia v Barcelone, sa po pondelňajšej výhre nad Burnley (2:1) vyjadril, že proces konca jeho trénerskej kariéry už začal. V Manchestri chce stráviť ešte minimálne ďalšie tri sezóny, no Sky Blues môžu byť jeho posledným klubom v trénerskej kariére. Tím z Etihad Stadium stráca po dvadsiatich kolách anglickej Premier League z tretej priečky na čelo tabuľky sedem bodov, no vedúca Chelsea má k dobru stredajšiu dohrávku na pôde Tottenhamu. V osemfinále Ligy majstrov si na Guardiolove mužstvo brúsi zuby Monako. Pred Španielom leží stále mnoho práce, aby Manchester City pozdvihol k spomenutým gigantom európskeho futbalu. Bude to úspešný boj?