Giroudova zbytočná oslava gólu, fanúšikovia zúria (video)



Autor: TomᚠZagiba | Publikované: Wednesday, 4. January 2017, 08:50

Severolondýnsky Arsenal si na prelome rokov už tradične skomplikoval cestu za vysneným titulom. Zverenci trénera Wengera v utorok večer vybuchli na pôde Bournemouthu. Na prvú Chelsea strácajú už osem bodov, navyše majú odohratý o jeden zápas viac.

Poriadne futbalové divadlo. Domáci po dvoch góloch v úvodnej dvadsaminútovke vyhrali prvý polčas 2:0. Keď v 58. minúte Fraser zvýšil na 3:0, vyzeralo by o všetkom rozhodnuté. Arséne Wenger ale poslal do hry letnú ofenzívnu posilu Lucasa a "kanonieri" sa odrazu rozbehli. V 70. minúte znižoval Sánchez, o pä minút neskôr upravil na rozdiel jedného gólu práve Lucas.

Osem minút pred koncom duelu pomohol hosom domáci kapitán Francis, ktorý videl červenú kartu. Tlak Arsenalu sa stupňoval. A keď hlavný arbiter nastavil až šes minút, vyrovnanie viselo vo vzduchu. Stalo sa. V 92. minúte šikovnou hlavičku upratal loptu do siete francúzsky útočník Olivier Giroud - 3:3.

Napriek tomu ho fanúšikovia nevynášali do nebies. Remíza s tímom zo stredu ligového pelotónu je jednoducho zakopnutie. A to po hocijakom priebehu. Priaznivci Arsenalu ale cítili, že ich tím môže v záverečných necelých štyroch minútach ešte famózne otoči stav duelu. Avšak, Giroud sa po vyrovnávajúcom góle nepochopitežne drzo a dlho radoval spolu s brazílskym stopérom Gabrielom. Márne ich prišiel aha krídelník Oxlade-Chamberlain. Zatiaž, čo ostatní hráči v žltých dresoch utekali na svoju polovicu, toto duo oslavovalo. A bolo vôbec čo?

Jeho spôsob oslavy, samozrejme, neušiel pozornosti nasrdených fanúšikov. Podarilo by sa Arsenalu zvráti stav z 3:0 na 3:4, ak by Olivier Giroud po vyrovnaní nechtiac nezdržoval? Mnohí si myslia, že by to možné bolo...

How embarrassing was Giroud's celebration🤔😭 — Cameron Beales (@beales_96) January 3, 2017

Arsenal should have all their points deducted because of Giroud's celebration. — Matt (@FalseFirmino) January 3, 2017

Giroud's celebration was a fucking joke — jacob (@AMJacob_97) January 3, 2017

There was so much wrong with Giroud's celebration tonight. *Sigh* — Lwandile (@Cekeshe) January 3, 2017



Bournemouth 3-3 Arsenal - All Goals... by socerhub365

Zdroj: Twitter; Foto: Sky Sports, TASR/AP; Video: Daily Motion