Niekdajší zlatý chlapec už roky čaká na víťazný ligový štart



Autor: Erik Farkaš, zdroj: foto: twitter | Publikované: Wednesday, 4. January 2017, 19:05

Mal byť priamym nasledovníkom Stevena Gerrarda či Franka Lamparda. S touto nálepkou ho v lete 2012 kúpil z materského Evertonu Manchester City. Po dvoch rokoch plných zdravotných patálií opustil elitný klub, upísal sa Sunderlandu. V jeho drese už tri a pol roka naháňa prvé ligové víťazstvo v stretnutí, v ktorom by hral od úvodnej minúty. A stále márne...

Vzhliadam k Ferdinandovi

Zápasy Evertonu navštevoval už ako malý chlapec. Odmala čnel nad ostatnými, v siedmich rokoch sa pridal k mládežníkom svojho milovaného klubu. V tíme do osemnásť rokov štartoval v štrnástich, o rok neskôr si zahral za rezervu a vo veku šestnásť rokov a 284 dní debutoval v A-tíme Toffees. V dueli proti AZ Alkmaar sa stal najmladším hráčom Evertonu, ktorý kedy nastúpil v pohárovej Európe. To sa už zo stredu obrany posunul do zálohy. Napriek tomu, že vtedajší tréner Evertonu David Moyes ho často prirovnával k stopérovi Riovi Ferdinandovi. „Je príjemné, keď vás porovnávajú s hráčom Ferdinandových kvalít. Som sebavedomý na lopte, to je asi dôvod, prečo hrám v zálohe. Až do svojho debutu by som nepovedal, že dokážem nastúpiť v strede poľa na viac než päť zápasov. Ani tréner, ani ja sme nechceli, aby som ako neskúsený šestnásťročný tínedžer hral na stopérskom poste proti útočníkom Drogbovho formátu. Keď bol Rio mladší, taktiež hrával vyššie, až neskôr sa stiahol do obrany. Uvidím, čo prinesie moja ďalšia kariéra, no rád k nemu vzhliadam,“ povedal Rodwell v roku 2009 pre liverpoolecho.uk. To ešte nevedel, že v ďalšom pokračovaní svojej kariéry bude riešiť ďaleko zásadnejšie problémy.

Rodwell should have stayed at Everton says Moyes - https://t.co/Akg5IhSyVV pic.twitter.com/03Mzr0HdX3 — Everton Forum (@evertonfcforum) August 3, 2016

Snáď veci pôjdu ako majú

Jar sezóny 2011/12 – štvrtej v roli člena prvého tímu – takmer celú premárodil. Napriek tomu prišla ponuka z Manchestru City, ktorý počas spomínanej jari pretlačil v boji o titul mestského rivala United (gólom Sergia Aguera v posledných sekundách celého ročníka). To už mal Rodwell za sebou i dva štarty v národnom tíme Anglicka, ktoré reprezentoval vo všetkých mládežníckych kategóriách. Jack Rodwell po prestupe povedal pre britskú stanicu BBC: „Ponuka od klubu akým je Manchester City príde raz za život, sen sa stal skutočnosťou. Samozrejme, poznám kvalitu tohto tímu, no verím vo svoje schopnosti. Budem tvrdo pracovať, aby som bol súčasťou plánov trénera Manciniho. A snáď veci pôjdu ako majú...“ No nešli. Avizovaná najdôležitejšia posila anglického majstra si počas prvej sezóny na Etihad Stadium dvakrát poranila stehenný sval. Pri prvom výpadku s ním Rodwell laboroval tri mesiace, v bledomodrom drese odohral jedenásť stretnutí. Ďalší rok absolvoval len 108 ligových minút, výslnie anglického futbalu v lete opustil.

Jack Rodwell warns young English players to think twice before joining Manchester City http://t.co/L7qcOk183a pic.twitter.com/60oT0BEZ9d — BBC Sport (@BBCSport) August 9, 2014

50 injekcií za štyri dni

Presunul sa do Sunderlandu, v ktorého drese odohral v oboch predchádzajúcich sezónach niečo vyše polovice stretnutí. Nedarilo a nedarí sa mu nadviazať na dobré výkony z pôsobenia v liverpoolskom Goodison Parku. Keď už i naznačil progres, prišlo ďalšie zranenie a ťažký návrat späť do základnej zostavy. Rodáka zo Southportu nepostihujú vážne zranenia, no drobné – zväčša svalového charakteru. Problémy sa pokúsil zastaviť v decembri 2015, keď navštívil kliniku bývalého lekára Bayernu Mníchov Hansa-Wilhelma Müllera-Wohlfahrta (jeho služby prednedávnom využil i Slovák Ondrej Duda). „Letel som za ním do Mníchova. Bol som u neho od pondelka do piatka a absolvoval okolo 50 injekčných vpichov. Urobím čokoľvek, aby som zostal fit,“ povedal pre goal.com odhodlaný Jack Rodwell.

Jack Rodwell hasn't won any of the 33 Premier League games he's started for Sunderland.



Since he's been out injured they've won 4 out of 7. pic.twitter.com/TbykrkS2Hl — Squawka Football (@Squawka) December 21, 2016

Tri a pol roka bez víťazstva

Víťaz anglickej Premier League zo sezóny 2013/14 sa napriek liečbe nedokázal permanentne usadiť v základnej jedenástke vlaňajšieho záchrancu Black Cats Sama Allardyca. Pomocnú ruku v kariérnom reštarte mu podal až David Moyes, stredopoliarov bývalý lodivod z Evertonu. Rodwell v úvodných desiatich kolách absentoval len v dvoch stretnutiach, no následne vynechal ďalších deväť pre poranenie stehenného svalu. Po prvýkrát od októbra sa objavil v zostave Mackems až v pondelok 2. januára pri remíze s Liverpoolom (2:2). Trojnásobný anglický reprezentant štartoval v základnej zostave. Tak, ako v predchádzajúcich 33 prípadoch, ani tentoraz sa netešil z víťazstva. Naposledy nastúpil do takéhoto stretnutia ešte v máji 2013, keď jeho vtedajší zamestnávateľ Manchester City zdolal doma West Bromwich 1:0. Mužstvá Jacka Rodwella odvtedy šestnásťkrát remizovali a osemnásťkrát prehrali. Neutešená séria nemusí byť ešte na konci, napokon Sunderland je jedným z najslabších tímov aktuálneho ročníka anglickej Premier League. V jeho strede sa trápi i momentálne 25-ročný Rodwell veriaci, že mu zdravie umožní raz naplniť potenciál hráča, ktorý mal byť ďalším kapitánom Anglicka...