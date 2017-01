Guardiola: Blíži sa môj koniec (video)



Autor: Erik Farkaš, zdroj: foto: tasr/ap, video: dailymotion.com | Publikované: Tuesday, 3. January 2017, 08:38

Nepôsobil komfortne, za úsmevom sa skrýval hnev. V pozápasovom rozhovore pre britskú stanicu BBC odpovedal stroho, vyrážal po redaktorovi. V ďalšom interview pre NBC sa vyjadril, že proces konca jeho trénerskej kariéry už začal. Bude Manchester poslednou zastávkou v trénerskej kariére úspešného Pepa Guardiolu?

Manchester City dokázal v dvadsiatom kole anglickej Premier League odpoveda na prehru z pôdy FC Liverpool (0:1), no doma s Burnley sa nečakane natrápil. Favorit bol opticky lepším tímom, no v prvom polčase vystrelil na bránu len raz, navyše prišiel o vylúčeného Fernandinha. Brazílsky stredopoliar po stupídnom faule oboma nohami inkasoval tretiu červenú kartu v sezóne. Citizens v druhom dejstve napriek oslabeniu dvomi gólmi zlomili súpera. Ben Mee dvadsa minút pred koncom znížil, no Burnley jeho zásah na body nestačil.



Manchester City vs Burnley 2-1 Full Highlights... by Video-Sports

Pep Guardiola sa v rozhovore s redaktorom BBC Damianom Johnsonom vyjadril k obom dôležitým verdiktom rozhodcu Leeho Masona. „Vy ste novinár, nie ja. Opýtajte sa rozhodcu, nie mňa,“ komentoval rozhodnutie arbitra vylúči Fernandinha. Konkrétnejšie sa vyjadril ku kontaktnému gólu hostí, ktorému podža jeho názoru predchádzal faul na brankára Claudia Brava: „Interpretácia pravidiel v Anglicku je odlišná, musím to akceptova. Všade vo svete by bol náš gólman vo vápne faulovaný, tuto nie. Okay, no musím tomu porozumie.“ Na otázku, či Manchester City i naďalej zápolí o titul, odpovedal špekulatívne: „Včera nie. Prečo by sme sa oň mali uchádza dnes?“

Not sure what #Pep wanted to achieve in our interview. Maybe should have taken 5 before he faced cameras. Told me it wasn't personal. Hey ho — DAMIAN JOHNSON (@JohnsonDamian) January 2, 2017

Spomenutý reportér Damian Johnson po stretnutí uviedol na sociálnej sieti: „Neviem, čo chcel Pep dosiahnu v našom rozhovore. Možno sa mohol na chvížu upokoji, než sa postavil pred kamery. Povedal mi, že to nebolo osobné.“ Guardiola, ktorý počas štyroch rokov v Barcelone získal s Kataláncami ako tréner štrnás trofejí, pokračoval v rozhovore pre televíziu NBC: „V Manchestri strávim nasledujúce tri sezóny, možno viac. Určite však nebudem sedie na lavičke do šesdesiatky. Cítim, že proces môjho konca už začal. Tým som si istý.“

MAD: Pep Guardiola's post-match interview after beating Burnley. Not happy. 😳 (📽@BBCMOTD)pic.twitter.com/JtwofhKiOx — SPORF (@Sporf) January 2, 2017

Pokiaž by bol Manchester City posledným klubom v trénerskej kariére úspešného kouča, bolo by to prekvapením. Napokon, mnoho fanúšikov Barcelony si praje návrat štyridsapäročného odborníka na Camp Nou. S úradujúcim majstrom Španielska je spätá i podstatná čas hráčskej kariéry rodáka zo Santpedoru. Podarí sa ešte niekedy obnovi jedno z najsilnejších futbalových spojení tohto milénia?