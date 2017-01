Stam o Fergusonovi: Predať ma bola chyba!



Jaap Stam ešte stále nedokázal úplne odpustiť sirovi Alexovi Fergusonovi, že ho v roku 2001 predal. Bývalý obranca Manchesteru United a v súčasnosti manažér Readingu si zaspomínal na to, ako sa cítil, keď ho legendárny Škót predal do Lazia Rím.

Stampa čaká v treťom kole FA Cup-u 7. januára návrat na Old Trafford a jeho spomienky na bývalý klub sú stále živé, no nielen pozitívne. S odstupom času ale minulosť hodnotí triezvejšie a dnes už chápe, že úloha manažéra je často nevďačná.

„Samozrejme, že predať ma bola chyba. Nebudem sa snažiť tváriť, že to cítim inak. Bolo mi vtedy hrozne. Ako hráč sa s niečím takým vyrovnávate ťažko. Ale teraz, keď som sám manažérom viem, že podobné veci sa proste vo futbale dejú,“ vyhlásil 44-ročný rodák z Kampenu.

„Jednoducho sa to stáva a musíte sa s tým vyrovnať. Musíte ísť ďalej a snažiť sa byť úspešný niekde inde. A jedného dňa sa so svojim bývalým klubom možno zase stretnete. V tomto svete je síce veľa tímov, no je to vlastne malý svet,“ pokračoval Stam.







Holanďan sa počas svojho trojročného pôsobenia v drese „červených diablov“ od sira Alexa veľa naučil, no stále nie je spokojný so svojim transferom do Serie A.

„Dôveroval mi, dal mi príležitosť hrať za Man United. Naučil som sa od neho naozaj veľa, aj po manažérskej stránke. Rád by som za Manchester United odohral viac sezón, no osud chcel inak,“ uzavrel Stam.

Autor troch reprezentačných gólov a 67-násobný reprezentant Holandska dúfa, že FA Cupe svoje bývalé mužstvo pokorí a prekvapí futbalový svet. A prekvapenie by to bolo naozaj prvotriedne.



