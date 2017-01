Ibrahimovič prinútil kritikov „zjesť ich gule“



Vek je len číslo. Švédsky zakončovateľ Manchestru United Zlatan Ibrahimovič je toho živým a momentálne prepieraným dokladom. Napokon, 35-ročný rodák z Malmö v nedávno skončenom roku 2016 strelil na klubovej úrovni päťdesiat gólov. O jeden viac nasúkal iba argentínsky fenomén z Barcelony Lionel Messi. Ibrahimovič bol napriek tomu v septembri a októbri podrobený kritike, na ktorú teraz odpovedal nielen presnými zásahmi.



„Potrebujem nových kritikov, tí starí sa stali mojimi fanúšikmi,“ vyhlásil pred niekoľkými mesiacmi Zlatan Ibrahimovič. Švéd ich napokon našiel, vynorili sa v septembri a októbri, keď ťahal sériu ôsmich súťažných duelov bez streleného gólu. Neprajníci sa opierali o jediný fakt – cifry v dátume narodenia urasteného zakončovateľa s bosnianskou krvou. Ibrahimovič kontroval tak, ako už mnohokrát v minulosti – zvýšenou produktivitou i verbálnou odpoveďou.

V deviatich novembrových a decembrových zápasoch, do ktorých zasiahol, nastrieľal desať súťažných gólov. Pomohol nimi nielen k nárastu ligovej formy dovtedy výsledkovo nepresvedčivého tímu Josého Mourinha, no i k postupu do semifinále ligového pohára. Navyše, v spomínanej sérii pridal i tri ligové asistencie.

„Stálo ma to veľa síl, verte mi,“ načal Ibrahimovič ohliadnutie sa za úspechom kalendárneho roku 2016 a pokračoval: „Prišiel som do Premier League a všetci si mysleli, že nebude možné pokračovať v mojej gólovej produkcii. No ako vždy, kritikov som prinútil zjesť ich gule. Sú platení za to, aby hovorili sr**ky, ja zas dostávam zaplatené za hru nohami. To je spôsob, akým si to užívam.“

Jar predchádzajúceho roka strávil Ibrahimovič ešte v parížskom Saint-Germain. Nasúkal v ňom 33 súťažných gólov z vlaňajšej päťdesiatky. „Mal som fantastický rok. V PSG to bolo úžasné. Potom som prišiel do United a prvých šesť mesiacov tu bolo ešte viac než úžasných. Momentálne som superšťastný a cítim sa dobre. Neviem, koľko rokov mi ešte zostáva, no stále si užívam futbal,“ popísal podľa goal.com Ibrahimovič, ktorý sa vyjadril i k letnému rozhodnutiu prísť na Old Trafford: „Predchádzajúce roky, keď ma klub kontaktoval, neprežíval dobré obdobie. Preto som sa rozhodol prísť, keď si všetci mysleli, že už som za zenitom.“

Ibrahimovič v ostatných týždňoch deklaruje svoje slová. Výsostné postavenie vo futbalovom svete nepotvrdzuje len on samotný, no k návratu k stratenému renomé pomáha i dvadsaťnásobnému anglickému šampiónovi z priemyselného mesta. Manchester United stráca na TOP 4 momentálne tri body, za prvou Chelsea zaostáva o trinásť. „Červení diabli“ majú najbližšiu príležitosť skresať manko už v pondelok 02. januára na pôde West Hamu. Chýbať pri tom nebude ani druhý najlepší strelec roku 2016.

Všetky doterajšie góly Zlatana Ibrahimoviča v drese Manchestru United:

