Plánoval odchod, dnes ťahá Chelsea za titulom

"Antonio Conte má skvelý vzťah s hráčmi. Neustále s nami žartuje. A to je pre nás dobré. Nie je len boss, ale je to aj človek, s ktorým sa môžeme kedykoľvek pozhovárať. Človek, ktorý vás podrží aj v ťažkých časoch. S hráčmi komunikuje pokojne a rozvážne. Môžete vidieť, že ľudia ho majú čoraz radšej a radšej," nešetrí slovami chvály na adresu talianskeho lodivoda 28-ročný "snajper".

"Či som chcel v lete odísť? Áno, áno. Reálne som uvažoval nad odchodom. Som však šťastný, že to napokon dopadlo tak, ako dopadlo. Bola tu možnosť vrátiť sa do Atlética. V Madride som sa vždy cítil dobre, ľudia ma tam mali radi, moja rodina sa tam cíti dobre. No som rád, že pokračujem v Chelsea. Rozhodlo to, keď mi nový manažér povedal, že so mnou počíta," prezradil Diego Costa .

Diego Costa strelil v 18 zápasoch aktuálnej sezóny Premier League 14 gólov a je jedným z najväčších ťahúňov "The Blues" na ceste za titulom. Všetko však mohlo byť inak. Španielsky reprezentant prezradil, že v lete nebol ďaleko od návratu do Atlética Madrid.

