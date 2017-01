Kane ozdobil stý zápas dvoma gólmi, Pochettino: Výborný prvý polčas (video)

Tréner Tottenhamu Mauricio Pochettino žiaril po zápase spokojnosťou. "Hrali sme veľmi dobre, náš výkon mal vysoký štandard. V prvom polčase sme predviedli jeden z najlepších výkonov v tejto sezóne. Som veľmi šťastný, pretože to bol náročný duel a my sme ho zvládli na výbornú," vravel Pochettino . Jeho náprotivok na lavičke Watfordu Walter Mazzarri sa posťažoval na lazaret vo svojom tíme: "Máme zranených desať hráčov, piati až šiesti sú zo základnej zostavy. V zostave na dnešný duel figurovali aj štyria hráči z juniorky. Žiaľ, taká je naša situácia."

To najlepšie z F1.sk

Newey by zakázal veterné tunely, obmedzil CFD a stopol motorový trend "Môj osobný názor je taký, že by to mala byť bitka jazdcov v kombinácii s kreativitou inžinierov. To znamená, že to nemôže byť len bitka zdrojov, pričom z inžinierskeho pohľadu to je už asi práve tak," konštatuje Adrian Newey.

Má zábery z Bianchiho nehody, no nikdy ich nevydal. Ľudskosť nevymrela "Zo začiatku som fotil, no keď som šiel späť do padoku, tak som už vedel, že tieto fotky nemôžem vydať. Nemohol by som si kúpiť nové topánky vediac, že sú zaplatené nešťastím takéhoto mladého jazdca," hovorí český fotograf Vladimír Rys, ktorý bol bezprostredne pri osudnej siedmej zákrute okruhu v Suzuke.

Brawn o Schumacherovi: Jeho Achillovkou bola súťaživosť "Michael bol tak súťaživý, že nedokázal vidieť veci tak ako by som ich videl ja či vy. Urobil to v Monaku v roku 2006, keď zastavil na trati v kvalifikácii a ešte dva alebo trikrát počas kariéry," spomína Ross Brawn.