Keď bodá škorpión (video)

FIA zaviedla v roku 2013 nový spôsob platenia vstupných poplatkov. Pre každú stajňu to bolo 500 000 amerických dolárov ročne plus ďalšie poplatky za získané body: u konštruktérskeho šampióna 6 000 dolárov za získaný bod, u ostatných 5 000.

"Môj osobný názor je taký, že by to mala byť bitka jazdcov v kombinácii s kreativitou inžinierov. To znamená, že to nemôže byť len bitka zdrojov, pričom z inžinierskeho pohľadu to je už asi práve tak," konštatuje Adrian Newey.