De Gea: O cenu mi nejde, radšej nech vyhrá útočník (video)

David De Gea vyhlásil, že nechce získať cenu pre najlepšieho hráča „červených diablov“ za prebiehajúcu sezónu. Brankár Manchesteru United a španielskej reprezentácie uisťuje, že dokáže žiť bez výhry v klubovej ankete o najlepšieho hráča.

Gólman získal túto cenu už trikrát po sebe, no je pripravený prenechať prestížne ocenenie niektorému zo svojich spoluhráčov. De Gea je jediným hráčom Man United, ktorému sa podarilo uspieť v troch po sebe nasledujúcich sezónach. Rodák z Madridu by však v prebiehajúcom ročníku Premier League rád doprial ocenenie svojim spoluhráčom. Ak by cenu získal Zlatan Ibrahimovič, Anthony Martial či Marcus Rashford znamenalo by to, podľa 26-ročného Davida De Gea Quintanu, že „červení diabli“ by vďaka ich gólom vyhrali viac zápasov.

„Nie, o cenu mi nejde. Oveľa radšej by som bol, keby ju získal útočník. Bolo by to lepšie pre tím,“ uviedol osemnásťnásobný španielsky reprezentant.

A práve hviezdny Švéd je najväčším favoritom. Vo svojich 26 zápasoch v drese Manchesteru United vsietil už sedemnásť gólov a napriek 35 rokom zažíva v premiérovej sezóne v Premier League skvelé časy.



