Chelsea vyrovnala rekord Arsenalu, Conte: Tento tím chce úspech (video)

"Napriek skvelej šnúre musíme zostať stále pri zemi a sústrediť sa na to, po čom túžime. Proti Stoke to nebol jednoduchý zápas, no ukázali sme charakter," hodnotil silvestrovské vystúpenie strelec prvého gólu Chelsea Gary Cahill .

"Nebolo to ľahké, ale ukázali sme silnú vôľu," povedal kouč Chelsea Antonio Conte po stretnutí, v ktorom jeho zverenci dvakrát stratili tesný náskok. V 64. minúte vyrovnal Peter Crouch na 2:2, už o minútu ale Willian svojim druhým gólom opäť poslal domácich do vedenia a triumf favorita spečatil päť minút pred koncom Diego Costa.

