VIDEO: Bolt šokoval moderátorku, vyzdvihol finiš Manchestru United



Autor: TASR | Publikované: Sunday, 1. January 2017, 10:35

Pozápasové štúdio klubovej televíznej stanice Manchestru United po silvestrovskom kole Premier League malo nečakaného aktéra. Moderátora relácie šokoval telefonát od jamajského šprintéra Usaina Bolta, ktorý vyzdvihol skvelý finiš zverencov kouča Joseho Mourinha a ich dokonalý obrat skóre v dueli s FC Middlesbrough (2:1).

Moderátorka MUTV Mandy Henryová v diskusii s fanúšikmi predstavila ďalšieho telefonujúceho do štúdia ako "Usaina z Jamajky". Skôr zo žartu sa ešte opýtala: "Ale nie je to Usain Bolt?". Deväťnásobný olympijský šampión na druhej strane linky odpovedal: "Je to Usain Bolt." A kým Henryová neveriacky krútila hlavou, verný priaznivec Manchestru United Bolt okamžite pridal svoju pozápasovú analýzu: "Bol to skvelý zápas a som veľmi šťastný ako to dopadlo. Chlapci to zvládli ako kedysi starý dobrý Manchester United."

Bolt neskôr na svojom oficiálnom účte na Twitteri potvrdil, že do televízneho štúdia telefonoval naozaj on. A moderátorka mu na sociálnej sieti odpovedala: "Prepáčte Usain - naozaj sme si nemysleli, že ste to vy! Užite si oslavy na Jamajke a opäť zavolajte v pondelok večer po zápase proti West Hamu!".

A win that felt so good even @UsainBolt felt compelled to ring #MUTVHD! #MUFC pic.twitter.com/5KDeJuLWI4 — Manchester United (@ManUtd) December 31, 2016

Okrem Bolta potešil výsledok aj niekdajšieho dlhoročného kouča Manchestru United Alexa Fergusona, ktorý sedel priamo v hľadisku na štadióne Old Trafford a domáci mu víťazstvom venovali darček k sobotňajším 75. narodeninám. "Dúfam, že ľudia budú na tento zápas spomínať nielen kvôli narodeninám Sira Alexa, ale aj pre spôsob, akým sme hrali," reagoval kouč Mourinho.

Jeho zverenci vyhrali piaty ligový zápas v sérii, hoci ešte päť minút pred koncom s Middlesbroughom napriek hernej prevahe prehrávali. Finiš im ale vyšiel na jednotku, keď Anthony Martial a po ňom Paul Pogba v priebehu necelých dvoch minút otočili skóre na konečných 2:1. "Prekrásne. Pre tieto momenty milujem futbal. Tento triumf sme naozaj potrebovali," uviedol Pogba. Jeho tím je v tabuľke aktuálne na šiestom mieste s trinásťbodovým mankom na lídra Chelsea.

Video: Twitter



Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR a uvedených agentúr je výslovne zakázané. © 2014, Autorské práva TASR a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené.Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR a uvedených agentúr je výslovne zakázané.