Liverpool uspel v šlágri, Guardiola: Zabudnime na reči o titule (video)

Liverpool zvládol ďalšiu výzvu a na prvé miesto stráca naďalej šesť bodov. "Bolo to nesmierne náročné, City sú naozaj top tím. Pre nás je to masívne víťazstvo, hoci to nebolo jedno z našich najlepších predstavení. Ale v prvom rade nám išlo o výsledok. Tešíme sa z nášho postavenia v tabuľke," povedal pre britské médiá James Milner , ktorý prišiel do Liverpoolu práve z Manchestru City.

To najlepšie z F1.sk

Má zábery z Bianchiho nehody, no nikdy ich nevydal. Ľudskosť nevymrela "Zo začiatku som fotil, no keď som šiel späť do padoku, tak som už vedel, že tieto fotky nemôžem vydať. Nemohol by som si kúpiť nové topánky vediac, že sú zaplatené nešťastím takéhoto mladého jazdca," hovorí český fotograf Vladimír Rys, ktorý bol bezprostredne pri osudnej siedmej zákrute okruhu v Suzuke.

Brawn o Schumacherovi: Jeho Achillovkou bola súťaživosť "Michael bol tak súťaživý, že nedokázal vidieť veci tak ako by som ich videl ja či vy. Urobil to v Monaku v roku 2006, keď zastavil na trati v kvalifikácii a ešte dva alebo trikrát počas kariéry," spomína Ross Brawn.

Wurz tvrdí, že ak budú autá bezpečnejšie, môžeme rýchlosti zvýšiť aj na 450 km/h "Vedeli by sme postaviť aj autá, ktoré idú 450 km/h a majú omnoho lepší prítlak. V okamihu, keď by boli bezpečnejšie, by sme mohli jazdiť na najextrémnejších pretekárskych tratiach a mestských okruhoch."