Alex Fojtíček: Obed s Ibrom či Pogbom? Žiadny problém, no som tu pre niečo iné



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Saturday, 31. December 2016, 16:00

V auguste zarezonovala správa o prestupe talentovaného brankára Alexa Fojtíčka z prešovského Tatrana do tímu anglického giganta Manchestru United. Stále len šestnásťročný gólman (nar. 3. marca 2000) sa stal vôbec prvým Slovákom v tomto elitnom ostrovnom klube. Pre PROFUTBAL.sk zhodnotil úvodný pol rok v drese "červených diablov".

Bol práve Manchester United klub, o ktorom ste snívali od detstva?

"Každý mladý chlapec sníva o prestupe do jedného z veľkoklubov. Osobne som nemal vysnívaný konkrétny klub, o to väčšie prekvapenie pre mňa bolo, keď som dostal šancu v Manchestri United. Je to pre mňa obrovská životná zmena. Niekedy je to aj ťažké, byť v Anglicku sám, bez rodiny a priateľov."

Ste prvý Slovák v tíme anglického giganta, aký je to pocit?

"Prvý alebo posledný, to je v podstate jedno. Hlavný bude dojem, ktorý tú zanechám."

Mali ste aj iné ponuky, prečo ste sa napokon rozhodli pre "červených diablov"?

"Absolvoval som skúšky aj v Liverpoole či v Aston Ville. Podľa informácií, ktoré sa ku mne dostali, som v oboch kluboch zanechal dobrý dojem. Následne prišla skúška v United a odvtedy už to akosi išlo samo od seba. Skvelú prácu odviedol Svetozár Pavlovič, ktorý ma zastupuje. Bližšie informácie o samotnom prestupe nemám. Išlo to mimo mňa. Jedného dňa mi len zazvonil telefón a pán Pavlovič mi oznámil: ´Je to tam, podpisuješ zmluvu s United!´"

S akými cieľmi ste odišli do Manchestru?

"Chcem v čo najlepšom svetle odprezentovať slovenský futbal, a samozrejme, aj samého seba."

Ako hodnotíte prvé mesiace v štruktúrach rekordného anglického majstra?

"Nemôžem sa sťažovať. Človek zrazu dennodenne vída hráčov ako Rooney, Ibrahimovič, Pogba. Je to úžasná skúsenosť. Na druhej strane, uvedomujem si, že tu nie som preto, aby som o týchto veciach iba rozprával. Po prvých tréningoch v takomto klube sa človek v duchu sám seba pýta: ´Čo tu vlastne robím?´ Konkurencia je obrovská. Práve v takýchto chvíľach mi najviac pomáha rodina."

Ste teda v kontakte aj s hviezdami A-tímu United?

"Každý tím trénuje v jednom centre, takže bežne sa môžeme trebárs naobedovať s najväčšími hviezdami klubu. Hráči sa zdravia, pýtajú sa, či je všetko v poriadku a či nám nemôžu nejako pomôcť. O mládež je tu postarené neuveriteľne. Naposledy som napríklad regeneroval s Matom a Herrerom."

Keby ste o rok dostali napríklad kvôli maródke šancu v A-tíme "diablov", ustáli by ste tlak preplneného Stretfordu v derby s Liverpoolom?

"Denne trénujeme práve preto, aby sme boli na takéto situácie pripravení. V minulej sezóne to ustál Marcus Rashford. Hypoteticky by som sa s tým teda popasoval aj ja."

Pod Tatrami nám vyrastá čoraz viac kvalitných brankárov. Môže vám pôsobenie v Manchestri United pomôcť aj v reprezentačných výberoch?

"Momentálne som členom výberu do 17 rokov, s ktorým sme postúpili do Elite Round. Našim cieľom je pobiť sa o postup na Euro 2017 v Chorvátsku. Na vyššie repre kategórie sa momentálne nesústredím. O tom rozhodujú tréneri."

Veríte, že si raz zachytáte na legendárnom Old Trafford v drese A-tímu „diablov“?

"Ak by mi niekto pred rokom povedal, že prestúpim do Manchestru, alebo, že vôbec absolvujem skúšky na Ostrovoch, neveril by som mu ani slovo. A či existuje šanca, že si raz zachytám za "áčko"? Samozrejme, že áno. Šanca je stále a má ju absolútne každý. Záleží len na jednotlivcovi, na tom, ako pracuje, čo obetuje. No a tiež aj na potrebnej dávke šťastia."

Čo vás čaká v najbližšej budúcnosti?

"Čaká nás ťažká príprava na dôležitú druhú časť sezóny. Chceme sa prebojovať do baráže o celkové prvenstvo v Premier League U18. Taktiež dúfam, že nebudem chýbať v nominácii na už spomenutý Elite Round so slovenskou repre do 17 rokov."

Kto je váš vzor a prečo?

"Zo športového hľadiska som odjakživa obdivoval Ikera Casillasa. Postupom času sa mi začali páčiť všetci brankári. Od každého som sa snažil čo to odkukať. V osobnom živote sú mojimi vzormi rodičia. Stále ma učia pokore a tvrdej práci. To, že som dnes hráčom Manchestru United je vo veľkej miere ich zásluha."

Ste odchovanec prešovského Tatrana, odkiaľ vzišiel aj ďalší talentovaný gólman Adam Jakubech. Odzrkadľuje sa dobrá práca Prešova s mladými brankármi?

"Určite áno. S Adamom sa trochu poznáme, absolvovali sme spolu niekoľko brankárskych tréningov. Vidieť, že v Tatrane sa, minimálne s brankármi, pracuje dobre."

Ako trávite aktuálne sviatočné obdobie?

"Sviatky trávim doma s rodinou. Už 1. januára odlietam späť na Ostrovy. Chcem si hlavne oddýchnuť, užiť si rodinu a načerpať nové sily na ťažkú druhú časť sezóny."

Foto: Facebook Alex Fojtíček, TASR/AP