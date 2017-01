Giroudova vzdušná pätička prekonala i Mchitarjanovu, Gunners víťazne (video)



Sunday, 1. January 2017

NEDEĽA



Futbalisti Tottenhamu Hotspur sa v prvý deň roku 2017 dostali opäť do elitnej štvorky anglickej Premier League. V prvom nedeľňajšom zápase devätnásteho kola excelovali na ihrisku FC Watford, kde po dvoch góloch anglických reprezentantov Harryho Kanea a Deleho Alliho vyhrali 4:1. V tabuľke preskočili Manchester City aj Arsenal a s 39 bodmi sa na pár hodín prepracovali na tretie miesto.

"Gunners" ale od 17.00 h nastúpili na Emirates Stadium proti Crystal Palace, zdolali ho 2:0 a dostali sa pred Spurs na tretiu pozíciu so 40 bodmi. Skóre otvoril v sedemnástej minúte nádherným gólom francúzsky útočník Olivier Giroud, ktorý pripomenul nedávny presný zásah Henricha Mchitarjana z Manchestru United. Ten "vzdušnou pätičkou" pokoril brankára Sunderlandu, no bolo to z tesného ofsajdu. Giroudova pätička po prihrávke Alexisa Sancheza sa ešte odrazila od hornej žrde a zapadla za chrbát bezmocného brankára hostí. Zverenci francúzskeho trénera Arsena Wengera pridali v druhom polčase ešte jeden gól a do Nového roku vykročili trojbodovým ziskom.



"Mal som maximálne šťastie. Je to iba o šťastí," citovala strelca agentúra AP. Gólový moment sa zrodil po rýchlom protiútoku a skvelej orientácii 30-ročného zakončovateľa. Čílsky spoluhráč mu center poslal trošku dozadu, ale ani to mu nezabránilo skórovať krásny gól, ktorý si okamžite od fanúšikov vyslúžil prívlastok "gól sezóny". "Bola to jediná vec, ktorú som mohol urobiť. Lopta bola za mnou a ja som ju skúsil trafiť pätičkou," dodal francúzsky reprezentant.



FC Watford - Tottenham Hotspur 1:4 (0:3)

Góly: 90.+2 Kaboul - 27. a 33. Kane, 41. a 46. Alli, 20.882 divákov







Arsenal - Crystal Palace 2:0 (1:0)

Góly: 17. Giroud, 56. Iwobi, 59.975 divákov





SOBOTA



Futbalisti Chelsea zvíťazili aj v silvestrovskom zápase devätnásteho kola najvyššej anglickej súťaže, keď na Stamford Bridge zdolali Stoke City 4:2. Na konte majú už trinásť ligových výhier v rade a predĺžili tak klubový rekord. Na čele tabuľky majú šesťbodový náskok pred druhým FC Liverpool, ktorý na Anfield Road v šlágri kola zdolal tretí Manchester City 1:0. "Citizens" strácajú na lídra už desať bodov.

Mužstvo talianskeho trénera Antonia Conteho vyrovnalo počtom výhier v sérii ligový rekord Arsenalu zo sezóny 2001/2002. Ak "The Blues" vyhrajú aj 4. januára v 20. kole na pôde Tottenhamu, stanú sa novým rekordérom Premier League.

"Museli sme dobýjať a tvrdo pracovať. Nepáčil sa nám ich prvý gól, myslím, že bol z ofsajdu. Ale opäť sme ukázali charakter. Nikdy sa necítime tak, že by sme mali prehrať. Bolo to ale o čosi ťažšie ako sme čakali," povedal pre BBC kapitán domácich Gary Cahill.

Manchester United na Old Trafford otočil v závere súboj s FC Middlesbrough a vyhral 2:1, zverencom portugalského trénera Joseho Mourinha patrí v tabuľke šiesta pozícia. Majstrovský Leicester City doma pokoril West Ham United 1:0. FC Burnley doma aj vďaka hetriku Andreho Graya zdolal Sunderland 4:1.

FC Burnley - AFC Sunderland 4:1 (1:0)

Gól: 31., 51. a 53. Gray, 67. Barnes (z 11 m) - 71. Defoe, 20.000 divákov.

Chelsea - Stoke City 4:2 (1:0)

Góly: 57. a 66. Willian, 34. Cahill, 85. Costa - 46. Martins Indy, 64. Crouch, 41.601 divákov.

Leicester City - West Ham United 1:0 (1:0)

Gól: 20. Slimani, 31.000 divákov.

Manchester United - FC Middlesbrough 2:1 (0:0)

Góly: 85. Martial, 87. Pogba - 67. Leadbitter, 70.000 divákov.





FC Southampton - West Bromwich Albion 1:2 (1:1)

Góly: 41. Long - 43. Phillips, 50. Robson-Kanu, ČK: 89. van Dijk (Southampton), 30.975 divákov.

Swansea City - AFC Bournemouth 0:3 (0:2)

Góly: 25. Afobe, 45.+1 Fraser, 89. King, 20.316 divákov.

Hull City - FC Everton 2:2 (1:1)

Góly: 6. Dawson, 65. Snodgrass - 45.+1 Marshall (vl.), 84. Barkley

FC Liverpool - Manchester City 1:0 (1:0)

Gól: 8. Wijnaldum, 53.120 divákov.





