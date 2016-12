Chelsea doma zvíťazila nad Stoke City a vyhrala trinásty duel za sebou

Hráči Hullu City remizovali v piatkovom dueli devätnásteho kola Premier League doma s FC Everton 2:2. Priebežne sa odlepili z posledného miesta v tabuľke, na ktoré minimálne na deň zosadili Swansea City. Po nerozhodnom úvodnom polčase dostal "tigrov" do vedenia 2:1 Robert Snodgrass, na prvé ligové víťazstvo od 6. novembra to však Hullu nestačilo. V 84. minúte rozhodol o deľbe bodov Ross Barkley.

Ernest Bokroš: "Padol nám kameň zo srdca, bol to pre nás zápas roka. Boli sme si vedomí toho, že v tejto ťažkej skupine môžeme reálne postúpiť len cez Lotyšov. Vedeli to aj oni a vzájomne sme sa na tento duel pripravili"

Má zábery z Bianchiho nehody, no nikdy ich nevydal. Ľudskosť nevymrela "Zo začiatku som fotil, no keď som šiel späť do padoku, tak som už vedel, že tieto fotky nemôžem vydať. Nemohol by som si kúpiť nové topánky vediac, že sú zaplatené nešťastím takéhoto mladého jazdca," hovorí český fotograf Vladimír Rys, ktorý bol bezprostredne pri osudnej siedmej zákrute okruhu v Suzuke.

Brawn o Schumacherovi: Jeho Achillovkou bola súťaživosť "Michael bol tak súťaživý, že nedokázal vidieť veci tak ako by som ich videl ja či vy. Urobil to v Monaku v roku 2006, keď zastavil na trati v kvalifikácii a ešte dva alebo trikrát počas kariéry," spomína Ross Brawn.

Wurz tvrdí, že ak budú autá bezpečnejšie, môžeme rýchlosti zvýšiť aj na 450 km/h "Vedeli by sme postaviť aj autá, ktoré idú 450 km/h a majú omnoho lepší prítlak. V okamihu, keď by boli bezpečnejšie, by sme mohli jazdiť na najextrémnejších pretekárskych tratiach a mestských okruhoch."