Ronaldo, Ronaldinho alebo Cristiano Ronaldo? Ibra v tom má jasno

Diskusie, ktoré nikdy nemali a ani nebudú mať konca. Aj takto by sa dali nazvať polemiky o najlepšom hráčovi všetkých čias. V súvislosti s touto témou nemožno nespomenúť velikánov, akými sú Brazílčan Ronaldo, jeho portugalský menovec Cristiano Ronaldo, či stále usmievavý Ronaldinho. Pre švédskeho ostrostrelca Zlatana Ibrahimoviča nie je náročné vybrať si spomedzi tejto trojice najlepšieho.

Celkovo 58 trofejí, 1135 gólov a 1938 odohraných duelov spája famózne trio, bez ktorého by azda ani nebol futbal futbalom. Okulahodiace kľučky a priame kopy Ronaldinha, nenapodobiteľná všestrannosť Ronalda, či rozhodujúce góly stále aktívne hrajúceho Cristiana Ronalda. Traja muži, ktorí sa nezmazateľným písmom zapísali do histórie, a o ktorých ľudia právom hovoria ako o najlepších hráčoch sveta. Je naozaj ťažké vybrať si z tejto trojice iba jednu legendu, pretože každá z nich je niečím výnimočná.

Švédsky topkanonier Zlatan Ibrahimovič má však v tejto otázke jasno. Bez rôznych okolkov prezradil, že pre neho je jednoznačne víťazom Ronaldo. Váhate, ktorého Ronalda mal na mysli? Svoju poctu vzdal tomu brazílskemu. “Myslím si, že Ronaldo, Il Fenômeno, bol najlepší,“ zdôveril sa novinárom. Rodák z Malmo už teraz prekonal svoj idol v počte strelených gólov a získaných trofejí, no v individuálnych oceneniach stále dominuje ikona najpopulárnejšej loptovej hry. “Podľa mňa bol ukážkou skutočného futbalu. Zakaždým nás prinútil povedať si jednoducho “wau“. Spôsob, akým zaobchádzal s loptou, alebo spôsob, akým behal... Ronaldo bol prirodzený talent. Narodil sa pre ciele, ktoré aj dosiahol. Za jeho úspechmi nestoja roky tvrdej driny na tréningoch. Takýto typ hráča nemôže vzniknúť, musí sa narodiť. Je to unikát,“ nešetril slovami chvály Zlatan Ibrahimovič.

S ďalším Brazílčanom, tentoraz s Ronaldinhom mal “Ibra“ tú česť objaviť sa po jeho boku na trávniku. V sezóne 2010/2011 spojili svoje sily v drese milánskeho AC a ich spolupráca vyústila do zisku majstrovského titulu. Aj napriek úspechu však Ronaldinho nemal dôvody iba na radosť, zranenia ho prinútili vynechať veľké množstvo zápasov. “Stretli sme sa v AC Miláno, no Ronaldinho nezažíval najlepšie obdobie. Zbožňoval som, keď sme spolu hrávali a on pobehoval po ihrisku so strapatými vlasmi. Rýchlo utekal s loptou a kedykoľvek sa mu zachcelo, spravil z hráčov iba prizerajúce sa deti navôkol neho,“ pousmial sa Zlatan, ktorý zdieľa s Ronaldinhom spoločný rekord. Obaja skórovali v najprestížnejších derby európskych líg, ako sú Ligue 1 (Le Classique), La Liga (El Clásico) a Serie A (Derby della Madonnina).

Najkratšie vyjadrenie adresoval na posledného zo spomínanej hviezdnej trojice Cristiana Ronalda. Na portugalského génia hľadá veľký kamarát Lionela Messiho slová chvály určite ťažšie v porovnaní s Ronaldom a Ronaldinhom. Rivalitu medzi kráľmi španielskej La Ligy Messim a Ronaldom pocítil Ibrahimovič na vlastnej koži, keď hájil na istý čas farby Barcelony. Proti Cristianovi nastupoval počas jednej sezóny. “Čo sa týka Cristiana Ronalda, nehrávali sme spolu. V tomto prípade je to odlišné, pretože jeho úspechy sú výsledkom ťažkej práce. Nie je to prirodzený talent,“ konštatoval 116-násobný reprezentant Švédska.

Vedeli ste, že Zlatan ako jediný hráč hrával v jednej sezóne aj s Messim, aj s Ronaldinhom?

Aktuálne najlepší strelec Manchestru United si užíva pôsobenie na Britských ostrovoch a koniec kariéry vzhľadom na nie najnižší vek je i tak v nedohľadne. Avšak, urastený útočník predsa len prezradil, kde by sa mohol, po vzore Ronalda a Ronaldinha, s futbalom definitívne rozlúčiť. “Možno by som šiel do Brazílie, nikdy neviete... Snáď by som si tam užíval svoju hru,“ zamyslel sa Zlatan Ibrahimovič.

