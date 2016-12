Nasri má problém, čelí obvineniam z dopingu

Záložník Sevilly je vyšetrovaný kvôli potenciálnemu užívaniu zakázaných látok. Všetko rozpútali statusy na sociálnej sieti twitter.

Francúzsky reprezentant tvrdí, že jeho účet na Twitteri bol terčom útoku hackerov. Tí zverejnili viacero statusov komentujúcich aj hráčovu sexuálnu aktivitu.

Nasri navštívil spoločnosť Drip Doctors, ktorá sa špecializuje na vnútrožilové podávanie substrátov. Spoločnosť sa vyjadrila, že Nasrimu podali intravenózne látky na podporu imunity, ktoré mu majú podporiť zdravie a udržať ho hydratovaného počas celej sezóny La Ligy, ktorá má momentálne prestávku.

We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC 💧💯 pic.twitter.com/bfDNeM5vQu