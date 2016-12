Ibrahimovičovi to sype, môže prekonať Messiho



Ostrostrelec Zlatan Ibrahimovič začal už od prvého zápasu za Manchester United ohrozovať súperov množstvom striel, a čo je ešte dôležitejšie, svojimi projektilmi často triafa do čierneho. Jeho kanonierske a hráčske kvality vyzdvihol aj legendárny Pat Crerand, ktorý verí, že v poslednom zápase kalendárneho roka sa dotiahne na Messiho métu 51 gólov v klubovom drese.

Kontroverzný, no celosvetovo uznávaný Zlatan Ibrahimovič dáva skvelými výkonmi zabúdať na svoj vek. V októbri oslavoval urastený útočník 35. narodeniny, čomu sa chce pri pohľade na štatistiky len ťažko veriť. Vek však nie je jediným faktorom, ktorý by mal ovplyvňovať výkony rodáka z Malmö. Letný prestupový trh mu otvoril dvere na Old Trafforde, kde podpísal zmluvu na jeden rok. Adaptácia na nové pôsobisko a dokonca aj na novú ligu ale nepredstavuje pre nekompromisného zakončovateľa žiadnu prekážku.

Na kalendárny rok 2016 bude Zlatan Ibrahimovič spomínať s úsmevom. Po ohromnej honbe za úspechom vo Francúzsku, keď ovládol s parížskym Saint-Germain Ligue 1, Coupe de France a Coupe de la Ligue, sa skvelým spôsobom prezentoval aj pod vedením Josého Mourinha na Old Trafforde. S päťdesiatimi gólmi v klubovom drese za rok 2016 sa radí na druhú priečku top kanonierov. Niekdajší švédsky reprezentant prekonal dokonca aj víťaza Ballon d’Or Cristiana Ronalda. Pred Ibrahimovičom sa nachádza už iba Lionel Messi, ktorý skóroval 51-krát.

Práve na Messiho stráca Ibrahimovič iba jeden gól a šancu vyrovnať, či dokonca prekonať túto úctyhodnú métu bude mať počas posledného dňa v roku – 31. decembra 2016, v zápase proti Middlesbrough. Španielska La Liga nemá na programe žiadne zápasy do konca tohto roka, takže Lionel Messi svoj náskok nemôže navýšiť.

Ibrahimovičov nesporný talent ocenil aj legendárny stredopoliar Manchestru United a v súčasnosti komentátor klubovej televízie Paddy Crerand. “Ak sa opýtate niekoho, kto je najlepším hráčom sveta, pravdepodobne vysloví meno Lionel Messi. Ale Zlatanove výkony ukazujú, že títo dvaja sú si rovnocenní,“ vyslovil sa víťaz Prvej anglickej divízie v sezónach 1964/1965 a 1966/1967.

Rodený Škót priznal, že rovnako ako mnohí ďalší, ani on si spočiatku nebol vedomý hráčskych kvalít 116-násobného reprezentanta “troch koruniek“. “Musím priznať, že som si neuvedomoval, aký dobrý hráč to je, ale teraz ho vídavam denne a musím povedať, že je neskutočný,“ prezradil 77-ročný Crerand. “Čo sa mi na ňom páči, je inteligencia, jeho futbalové zmýšľanie. Jeho fyzická kondícia je neuveriteľná a skutočne si prajem, aby mal 25 rokov!“ nešetril slovami chvály.

“Pre každého musí byť cťou hrávať po jeho boku. Pre stredopoliara je to senzácia hrať s hráčom, ktorý má takú predvídavosť, akú má Zlatan,“ okomentoval Ibrahimoviča niekdajší hráč Celticu, ktorý strávil prevažnú časť kariéry práve v Manchestri.

Držiteľ ocenenia FIFA Puskás Award za najkrajší gól roka 2013 svojimi dvanástimi trefami v prvých sedemnástich ligových dueloch sezóny nadviazal na rekord ďalšej legendy “Red Devils“ Ruuda van Nistelrooya. Crerand však podotkol, že veľkú rolu zohrali pri úspechu holandského útočníka jeho spoluhráči. “Ak sa pozriete na roky, v ktorých hrával Ruud za Manchester, zistíte, že mal to šťastie hrať s najlepšími hráčmi v celej histórii klubu,“ poznamenal víťaz Európskeho Pohára v roku 1968. “Niektorí Zlatanoví spoluhráči by sa mohli vyrovnať tým Nistelrooyovým, no pre Zlatana je sedemnásť gólov (vo všetkých súťažiach, pozn.) za tak krátke obdobie fenomenálnym úspechom,“ dodal na záver Paddy Crerand.

Zdroj: goal.com, TASR/AP