Swansea odvolala trénera Bradleyho, nahradiť ho môže Giggs či Coleman



Autor: TASR | Publikované: Wednesday, 28. December 2016, 09:15

Vedenie Swansea City odvolalo v utorok večer z postu hlavného trénera Boba Bradleyho. Päťdesiatosemročnému americkému kormidelníkovi sa stala osudnou pondelková domáca prehra 1:4 s West Hamom United v 18. kole anglickej futbalovej Premier League.

Bradley vydržal vo funkcii iba 85 dní, keď 3. októbra nahradil na lavičke Francesca Guidolina. Z uplynulých jedenástich duelov vyhrala Swansea len dvakrát a v súčasnosti sa v tabuľke ligovej súťaže nachádza v zostupovej zóne. "Keď som prišiel do Swansea, vedel som, čo ma čaká. Najťažšžia bola snaha o získavanie bodov za sebou. Stále však verím, že na to mám," uviedol v krátkom stanovisku Bradley.

Pod waleským klubom sa v tabuľke nachádza už len Hull City, na záchranu strácajú "labute" aktuálne štyri body. Do konca sezóny ich čaká ešte dvadsať zápasov. "Momentálne prechádzame ťažkým obdobím. Snažíme sa nájsť odpovede a riešenia, aby sme sa z toho čo najskôr dostali. Osobne nemám proti Bobovi nič. Je to skvelý chlapík, ktorý vložil do svojej práce všetko," vysvetlil šéf klubu Huw Jenkins.

Podľa špekulácií sú najvážnejšími kandidátmi na uvoľnenú trénerskú stoličku bývalý stredopoliar Manchestru United Ryan Giggs či súčasný waleský kouč Chris Coleman.



Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR a uvedených agentúr je výslovne zakázané. © 2014, Autorské práva TASR a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené.Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR a uvedených agentúr je výslovne zakázané.