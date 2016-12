Allardyce je späť: Je to vzrušujúce



Autor: Ondrej Hercegh | Publikované: Tuesday, 27. December 2016, 12:42

Nový tréner Crystal Palace si nepripúšťa, že by šiel Zaha pomôcť Pobrežiu Slonoviny na Africký pohár národov. "Na budúci týždeň si nájdem čas a porozprávam sa s ním o tom. Ak pôjde do Gabonu na africký šampionát, bude to pre nás veľký úder," povedal Allardyce.

Sam Allardyce zažil premiéru po príchode do Crystal Palace na pôde Watfordu. Jeden z kľúčových momentov stretnutia sa udial tri minúty pred koncom riadneho hracieho času. Zaha spadol na zem po kontakte s Britosom, ale namiesto pokutového kopu inkasoval od hlavného rozhodcu Clattenburga žltú kartu za simulovanie. "Je otázne, či prišlo k prvému kontaktu ešte pred pokutovým územím, alebo až v jeho vnútri. Bolo to pre rozhodcov ťažké, ale žltá karta za simulovanie bola pre nás nespravodlivá," vyjadril sa po zápase Allardyce a podráždene pokračoval: "Musíte sa spýtať Rileya (delegáta zápasu, pozn. red), či nie sú rozhodnutia arbitrov determinované reputáciou Zahu. Ak áno, nie je to správne."

Allardyce musel v lete nútene skončiť na lavičke reprezentácie Anglicka, po tom, čo ho usvedčili investigatívni novinári The Telegraph z korupčného správania. "Je vzrušujúce vrátiť sa späť. Zápasy si síce ako manažér neužívam, ale je úžasné pôsobiť v najlepšej lige sveta a súťažiť s najlepšími hráčmi a manažérmi," vyznal sa zo svojich pocitov 62-ročný tréner, ktorý si uvedomuje, že prišiel do skúseného tímu: "Sú tu veľmi kvalitní hráči, niektorí z nich mali vydarenú predošlú sezónu, či už v drese Palace alebo v iných kluboch. Napríklad Cabaye, Townsend, či Benteke. Ten ak dostane šancu, vie streliť veľa gólov. Crystal sa musí posunúť vyššie a pomôcť by nám mali aj skúsenosti týchto hráčov."

Londýnsky klub sa momentálne nachádza len tesne nad hranicou zostupu so šestnástimi bodmi na konte. Z posledných jedenástich zápasov zaznamenali futbalisti Crystal Palace až osem prehier a len jedno víťazstvo. Aj preto by odchod Zahu na APN mohol pre tím znamenať katastrofu...

