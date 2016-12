Giroud spasil Arsenal až závere duelu (video)



Futbalisti Arsenalu Londýn sa po dvoch nepresvedčivých ligových výkonoch opäť dočkali plného bodového zisku. V pondelňajšom dueli s West Bromwichom sa poriadne nadreli na víťazný presný zásah, o ktorý sa napokon štyri minúty pred koncom postaral Olivier Giroud. Jeho prínos pre tím po zápase vyzdvihol aj tréner Arsene Wenger.

Arsenal v súboji s WBA dominoval na lopte, na hosťujúcu defenzívu chrlil útok za útokom. Svedčí o tom aj snaha o častú streľbu v podaní "kanonierov", ktorí vyprodukovali 26 pokusov, z toho jedenásť do priestoru brány. Množstvo akcií prekombinovali, no v 86. minúte posadil Mesut Özil center na hlavu Girouda a ten prekonal Bena Fostera. "Uľavilo sa mi. Na súpera sme neustále tlačili, no verili sme, že to príde. Bol to mohutný finiš a po ňom skvelý pocit. Ďakujeme Bohu, že sa nám podarilo zlomiť menšiu streleckú smolu, ktorú sme mali v uplynulom období," povedal Giroud.

Francúzsky kanonier naskočil prvýkrát v tejto ligovej sezóne do stretnutia ako člen základnej jedenástky. Za celozápasový pobyt na ihrisku sa odvďačil gólovou hlavičkou, ktorou prekonal dovtedy výborne chytajúceho Fostera. "Skvele zneškodnil aj moju prvú šancu. Pri góle som mal šťastie, pretože som ho dokázal prehodiť. Dostal som veľmi dobrý pas od Mesuta, snažil som sa urobiť len svoju prácu. Rád by som zdôraznil, že ako tím sme veľmi silní. Opäť sme ukázali obrovskú mentálnu silu," dodal Giroud na oficiálnom klubovom webe.

<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/x56e81f" allowfullscreen></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/x56e81f_all-goals-highlights-arsenal-1-0-west-brom-26-12-2016_sport" target="_blank">All Goals & highlights - Arsenal 1-0 West Brom...</a> <i>by <a href="http://www.dailymotion.com/Video-Sports" target="_blank">Video-Sports</a></i>

Jeho prínos pre tím v pondelňajšom stretnutí vyzdvihol aj Wenger. Štatistiky totiž hovoria jasne v Giroudov prospech, keďže zo 481-minútového pobytu na trávniku v zápasoch Premier League a Ligy majstrov vyťažil šesť gólov. Rozmenené na drobné - do čierneho trafil v priemere každých 80 minút. Ďalší traja kanonieri Arsenalu sú v tomto ukazovateli horší. Alexis Sanchez strelil 14 gólov za 2030 minút (v priemere gól každých 145 minút), Theo Walcott sa presadil jedenásťkrát za 1505 minút (136,8) a Özil deväťkrát za 1947 minút (216,3). "Oliviera si veľmi vážim a rešpektujem ho. Vždy mal silnú mentalitu a dostatočnú motiváciu. Tím podporoval, aj keď nehral. Je to bojovník, v tomto stretnutí to opäť potvrdil," zhodnotil Wenger.



