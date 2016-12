Mchitarjanova vzdušná pätička: Môj najkrajší gól (video)



Henrich Mchitarjan sa po náročnom štarte kariéry na Britských ostrovoch dostáva do futbalovej pohody. Po tom, ako efektným sólom pred časom rozhodol o triumfe Manchestru United nad Tottenhamom (1:0), strelil ďalší pekný gól. Podľa jeho vlastných slov to bol najkrajší presný zásah v doterajšej kariére.

United privítali na druhý sviatok vianočný trápiaci sa Sunderland a zápas bez problémov zvládli. Po otváracom góle Daleyho Blinda sa v druhom polčase presadili po efektných akciách Zlatan Ibrahimovič aj Mchitarjan, skóre na konečných 1:3 z pohľadu Sunderlandu zavŕšil ďalšou peknou strelou Fabio Borini. Najväčšie ovácie si však vyslúžil arménsky stredopoliar, ktorý sa po Ibrahimovičovom centri zavesil do vzduchu a pätičkou umiestnil loptu do siete. "Veľmi som si to užil. Najskôr som sa po góle pozrel na asistenta rozhodcu, či neodmával ofsajd. Keď som videl, že nie, začal som oslavovať," povedal pre klubovú televíziu Mchitarjan.



Sociálne siete po konci stretnutia obleteli vtipné koláže, na ktorých učil Ibrahimovič mladšieho spoluhráča, ako strieľať takéto góly. Švédsky kanonier sa v doterajšej kariére zaskvel niekoľkými podobnými kúskami a hoci sa za presný zásah a dve asistencie stal hráčom zápasu, najväčšiu pozornosť strhol práve Mchitarjanov gólový návrat po krátkodobom zranení. "Očakával som, že lopta bude letieť predo mňa. Preto som sa vložil do vzduchu. Keď som však videl, že letí za mňa, mohol som urobiť len jedinú vec. Zahral som ju pätou a vyšlo to. Bol to najkrajší gól, aký som kedy strelil," dodal arménsky reprezentant. Kouč Jose Mourinho označil Mchitarjanov zásah za fenomenálny. "Skvelý moment. Skórovať pred fanúšikovskou tribúnou Stretford End v takom čase a takým spôsobom je niečo neskutočné."

Dvadsaťsedemročný stredopoliar prišiel na Old Trafford v lete z Borussie Dortmund za približne 26 miliónov libier. Na začiatku ostrovnej kariéry ho pribrzdilo rozsiahle zranenie, navyše pri obrovskej konkurencii v tíme dostal na trávniku len veľmi málo priestoru. Do boja o základnú jedenástku prehovoril približne pred mesiacom, keď sa naštartoval sériou kvalitných výkonov okorenených gólmi. Aj z víťazného zápasu s Tottenhamom spred dvoch týždňov si však odniesol drobný šrám. "Som rád, že som sa vrátil tak rýchlo po zranení a pomohol tímu. Aj v ďalšom zápase vydám zo seba maximum. Teraz sme v dobrej forme, je dôležité, aby sme v nej pokračovali," dodal Mchitarjan.

Pondelňajší duel mal špeciálny náboj pre trénera Sunderlandu Davida Moyesa, ktorý sa vrátil na Old Trafford prvýkrát od apríla 2014. Po odchode Sira Alexa Fergusona sedel na trénerskej stoličke len desať mesiacov. "Musím povedať, že návrat som si užil. Vždy sem rád chodievam. Pre náš tím je tu však priveľmi horúca pôda na to, aby sme dosiahli výsledok, s ktorým by sme mohli byť spokojní," konštatoval po stretnutí Moyes. Napriek neúspešnému angažmánu sa dočkal od domácich fanúšikov úctivého privítania. "Neočakával som, že by to bolo iné. Vždy som považoval fanúšikov Manchestru United za inteligentných."

