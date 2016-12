Chelsea s novým klubovým rekordom, dominuje Premier League (video)



Autor: TASR | Publikované: Monday, 26. December 2016, 19:23

Futbalisti Chelsea zdolali v pondelkovom zápase 18. kola najvyššej súťaže Bournemouth 3:0 a dvanástym víťazstvom v rade prekonali klubový rekord z roku 2009.

„Vyhrať dvanásť zápasov v tejto lige nie je jednoduché. Je dôležité, aby sme pokračovali, pretože teraz vás bude chcieť zdolať každý súper,“ reagoval po stretnutí tréner Antonio Conte.

„Je to vynikajúci tím, ale to už bolo povedané. Je to pre nás frustrujúce,“ cituje agentúra dpa slová trénera hostí Eddieho Howa. Skóre na štadióne Stamford Bridge otvoril v 24. minúte technickou parádou do šibenice Španiel Pedro Rodriguez. Po zmene strán pridal gól z pokutového kopu Eden Hazard a v nadstavenom čase opäť úradoval Pedro.

Chelsea – AFC Bournemouth 3:0 (1:0)

Góly: 24. a 90.+3 Pedro, 49. Hazard (11m), 41.384 divákov.



