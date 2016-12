Wenger odpovedá na kritiku: Musíme sa s tým naučiť žiť



Stálica pri kormidle Arsenalu Arsène Wenger sa nestretáva iba s pozitívnymi reakciami na jeho trénerskú filozofiu. Na 67-ročného Francúza sa donedávna valila vlna kritiky kvôli prestupovej (ne)aktivite a v súčasnosti čelí rôznym narážkam na výkony a tabuľkové umiestnenie jeho zverencov. Skúsený Wenger si však zachováva chladnú hlavu a nepodlieha tlaku.

Dlhoročný šéf lavičky Arsenalu Arsène Wenger musí opäť raz čeliť narážkam priaznivcov londýnskeho celku a širokej futbalovej verejnosti. Po prejavených nesympatiách v lete kvôli nie výrazne vyvinutej aktivite na prestupovom trhu sa fanúšikom “The Gunners“ nepozdávajú súčasné výkony. S deväťbodovou stratou na lídra zo Stamford Bridge FC Chelsea okupujú hráči Arsenalu štvrtú priečku.

Wenger nie je pre “skalných“ Arsenalu novou tvárou, a preto si na vyvíjaný tlak zvykol. Rodák zo Štrasburgu zavítal na Britské ostrovy z exotického Japonska. Dvere Arsenalu sa mu otvorili po tom, čo v roku 1996 klub prepustil vtedajšieho kouča Brucea Riocha. Hneď druhú sezónu zakončil ziskom titulu v Premier League. Pre londýnsky celok to bol jedenásty triumf v najvyššej anglickej súťaži, zatiaľ čo pre Wengera premiérový. Od tej doby dvíhal nad hlavu trofej pre majstra Anglicka ešte dvakrát. Naposledy Arsenal ovládol Premier League v sezóne 2003/2004, kedy sa pod úspech výrazne podpísal legendárny Thierry Henry.

V súčasnosti pôsobí v klube kanonier Alexis Sánchez, ktorého zásobuje prihrávkami Mesut Özil a poctivú prácu odvádza aj Theo Walcott. Potrebný potenciál sa v šatni “The Gunners“ nachádza a títo hráči sú schopní porážať aj súperov s lepším tabuľkovým umiestnením. Avšak, tabuľkové umiestnenie a posledné dve prehry v rade len “priliali olej do ohňa“.

“Nie som imúnny voči kritike, ale dokážem odolávať prehnaným reakciám. Som v tejto branži dostatočne dlho na to, aby som si udržal nadhľad a odlišoval ľudí, ktorí milujú tento klub, a ktorí sú v pondelok ráno len nahnevaní a potrebujú dostať zo seba von to znechutenie. Musíme sa s tým naučiť žiť,“ komentoval narážky na jeho osobu a výkony tímu Arsène Wenger. “Prehrali sme len dva zápasy v rade. Samozrejme, nie je to jednoduché, no Manchester City prehral šesťkrát po sebe, Tottenham štyri alebo päťkrát, Manchester United tak isto... Všetky tímy si týmto musia prejsť,“ konštatoval niekdajší stredopoliar.

Sezóna Premier League má svoju prvú polovicu za sebou. V porovnaní s minulým ročníkom sa nachádzal v takomto období Arsenal na druhom mieste so ziskom 36-tich bodov, zatiaľ čo momentálne má po odohraní rovnakého počtu zápasov o bod viac, no je o dve miesta nižšie. Vodca “The Gunners“ ostáva pozitívne naladený a verí, že práve jeho tím sa bude na konci sezóny radovať. "Tímy, ktoré zareagujú najlepšie na takéto série prehier, majú najúspešnejšie sezóny. Je to súčasť futbalu. Počas dvadsiatich sezón som len veľmi málokrát zažil, aby môj tím začal sezónu na diaľnici a aj ju ukončil na diaľnici bez nejakých aut pred nami,“ priznal známy nesympatizant Sira Alexa Fergusona Wenger.

“Najprehnanejšie reakcie nájdeme v tlači. Ale spoločnosť je už raz taká. Funguje to, akoby ste mali päť kandidátov na pozíciu premiéra vlády. Zorganizujete hlasovanie v nedeľu a ľudia zvolia jedného. Následne zorganizujete hlasovanie o týždeň v nedeľu a ľudia zvolia iného,“ zamyslel sa šesťnásobný víťaz súťaže FA Cup na lavičke Arsenalu. “Takto to dnes funguje a musíme s tým naučiť žiť,“ dodal na záver rozhovoru Arsène Wenger.

