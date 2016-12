Moyes by bol na Old Trafforde úspešný, keby...



Autor: Patrik Liščinský | Publikované: Sunday, 25. December 2016, 07:40

Škótsky kormidelník, v súčasnosti pôsobiaci na lavičke Sunderlandu, si zaspomínal na krátke, no veľmi búrlivé obdobie, kedy šéfoval “červeným diablom“. Jeho stáž na Old Trafforde bola mnohokrát kritizovaná, čo bol dôsledok nepresvedčivých výkonov jeho zverencov. Všetko však mali zmeniť posily najväčšieho kalibru, ktoré boli podľa jeho slov jednou nohou v Manchestri.

Keď 8. mája 2013 zavrela za sebou dvere na domovskom stánku Manchestru United azda najväčšia legenda klubu Sir Alex Ferguson, všetci priaznivci ostali zarmútení. Ikona nielen manchesterského, ale aj svetového futbalu pôsobila v anglickom klube neuveriteľných 27 rokov, počas ktorých spravila z “Red Devils“ špičkový klub s povesťou šampióna.

Pocity smútku a lúčenie sprevádzali aj očakávania širokej verejnosti z voľby nástupcu. Futbalový svet nečakal dlho, už o deň neskôr bol dosadený do funkcie v poradí siedmy škótsky tréner David Moyes. Rodák z Glasgowu sa tak dostal do nezávideniahodnej pozície. Úloha udržať Manchester United na najvyššej úrovni bola nad Moyesove schopnosti, čo sa preukázalo už o desať mesiacov neskôr. Moyes a jeho zverenci nepodávali ideálne výkony. Jedinou útechou bol zisk trofeje pre víťaza FA Community Shield.

Počas Moyesovho pôsobenia sa z klubu viac hráčov porúčalo, ako doň prišlo. Novými posilami sa stali Guillermo Varela, Marouane Fellaini, Saidy Janko a najviac pozornosti pútal Juan Mata. Ani jeden z “novicov“ nezažiaril a Manchester tak neťažil z ich prínosu.

Všetko ale mohlo byť inak, ak by do klubu zavítali tri naozaj zvučné mená, ktoré boli viac či menej blízko k dohode.

1. Toni Kroos

Niekdajší stredný obranca priznal, že s Tonim Kroosom bol dohodnutý, no nemecký stredopoliar sa nakoniec rozhodol pre zotrvanie v mníchovskom Bayerne a onedlho sa sťahoval do Realu Madrid. “Toni Kroos súhlasil s tým, že v lete sa pripojí k nám,“ priznal David Moyes. “Takto som sa dohodol s Tonim samotným a aj s jeho agentom,“ pokračoval.

2 . Gareth Bale

Moyes taktiež prezradil, že na Old Trafford mal zavítať aj Walesan Gareth Bale, a to za čiastku prevyšujúcu tú Madridskú (85,1 miliónov libier). “Keď som sa pripojil k Manchestru, mojim ozajstným cieľom bolo získať Garetha,“ povedal 53-ročný kouč. “Celý čas som mal pocit, že ho získame. Bojoval som o neho až do poslednej minúty. Dokonca sme ponúkli viac ako Real Madrid,“ poznamenal Moyes, ktorý sa po prepustení z Manchestru sťahoval na juh do teplého Španielska, kde trénoval baskický Real Sociedad. “Ale Gareth bol zacielený na Madrid. Bol to hráč, ktorého som naozaj chcel prilákať do Manchestru United,“ podotkol.

3. Cristiano Ronaldo

Reálny bol aj veľkolepý návrat svetovej extratriedy Cristiana Ronalda. Trojnásobný majster Anglicka v drese Manchestru strávil pod vedením Alexa Fergusona šesť sezón, počas ktorých si získal srdcia mnohých fanúšikov na Old Trafford. “Spomínam si, ako som po prvýkrát stretol Sira Alexa a stále rozprával, že existovala možnosť návratu Cristiana Ronalda. Na takýchto hráčov sme sa zameriavali,“ prezradil Moyes.

Odchod Alexa Fegusona sa v konečnom zúčtovaní podpísal na celom klube viac, ako by sme možno očakávali. Spolu s jeho neoceniteľnými skúsenosťami a poznatkami odišla taktiež filozofia zaručujúca úspechy v Premier League a ďalších súťažiach. Aj po tri a pol roku hľadajú United svoju identitu a správneho vodcu. “Manchester United bol klub so skvelými tradíciami, podľa ktorých padala voľba najmä na britských koučov. Táto tradícia je však už minulosťou,“ skonštatoval niekdajší dlhoročný kormidelník Evertonu.

“Bol to klub, ktorý si zakladal na tradíciách. Nesnažili sa súperiť s ostatnými klubmi a robili rozhodnutia, o ktorých si mysleli, že sú správne. Dovolím si povedať, že to všetko je minulosťou,“ úprimne dodal na záver David Moyes.

Zdroj: goal.com, foto - TASR/AP