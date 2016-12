Čína ulovila ďalšiu hviezdu!

Chelsea opúšťa brazílsky rodák Oscar, ktorý bude hrať v Číne. Do svojich radov ho zlákal Šanghaj SIPG.

"Oscar priletí v najbližších dňoch a stane sa členom nášho tímu. Je to tvorca hry, ktorý nám v novej sezóne pomôže v snahe získať titul" cituje portál goal.com vyjadrenie čínskeho klubu. Oscar by mal ročne zarobiť v prepočte okolo 25 miliónov eur, pričom prestupová čiastka sa údajne pohybuje na úrovni 60 miliónov eur.

"Mrzí ma jeho odchod. Je to dobrý hráč a dobrý človek, ale rozumiem jeho rozhodnutiu," vyjadril sa na margo odchodu svojho zverenca Antonio Conte.

Thank you, @oscar8 and good luck for the future. pic.twitter.com/HYpEPQsWro