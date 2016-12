Firmino má v tom jasno: V Liverpoole chcem zostať čo najdlhšie



Brazílsky “univerzál“ Roberto Firmino si pôsobenie u súčasného zamestnávateľa pochvaľuje. Po náročných začiatkoch našiel správny recept na súperov a Britské ostrovy mu prirástli k srdcu. Zdá sa, že tribúny slávneho Anfieldu budú jeho futbalové umenie obdivovať ešte dlhú dobu, čo potvrdzuje zlepšená forma a prejavovaná dôvera kormidelníka Jürgena Kloppa.

Brazílčan s číslom jedenásť na chrbte našiel v Liverpoole svoj druhý domov. Po strastiplných začiatkoch na Anfielde sa prispôsobil ostrovnému štýlu futbalu, ktorý je podľa jeho slov diametrálne odlišný. “Musel som zmeniť svoj štýl hry. Po angažmáne v Nemecku som bol prispôsobený na európske ponímanie hry, ale anglický futbal je v porovnaní s Bundesligou veľmi odlišný,“ poznamenal trinásťnásobný reprezentant "kanárikov", ktorý sa z gólu v najcennejšom drese radoval päťkrát.

Po príchode do Európy viedli Firminove kroky do nemeckého Hoffenheimu, kde útočne ladený stredopoliar nastúpil v januári roku 2010 “do rozbehnutého vlaku“. Rozohranú sezónu zakončil s troma gólmi v jedenástich dueloch. Počas ďalších štyroch sezón sa zaradil medzi hlavných ťahúňov tímu a v gólovo najúspešnejšej sezóne zaknihoval vo všetkých súťažiach celkovo 22 gólov. Aj napriek obrovskej snahe sa však ani raz netešil so spoluhráčmi zo zisku trofeje. Jeho výrazné výkony neušli v tej dobe formujúcemu sa Liverpoolu, v ktorom už naplno zarezával Jürgen Klopp.

Práve proti Kloppovi nastupoval Firmino už v Bundeslige, takže nemecký kouč si bol vedomý kvalít tohto skvelého dribléra. V novom pôsobisku si musel 25-ročný Brazílčan zvykať aj na novú pozíciu v tíme. Premiérová sezóna sa tak niesla v znamení adaptácie na nové pôsobisko, ligu, ale aj kultúru. Náročné obdobie skvelého dribléra sťažovali aj zranenia, s ktorými bojoval v úvode a v závere sezóny.

Aktuálny ročník sa nesie v omnoho pozitívnejšom duchu a Firmino oplýva optimizmom. “Ak mám byť úprimný, milujem to tu a chcem tu pôsobiť ešte dlhé roky,“ prezradil. “Premier League je veľmi súťaživá a neustále testuje naše schopnosti,“ dodal.

Ambície Hoffenheimu sa s tými liverpoolskymi nedajú zrovnať. Zatiaľ, čo nemecký celok bojoval o priečky v strede tabuľky, “The Reds“ pomýšľajú na celkové víťazstvo. V súčasnosti sa nachádzajú zverenci Jürgena Kloppa na druhom mieste so šesťbodovou stratou na lídra FC Chelsea. Rýchlonohému “univerzálovi“ preferovaný štýl vyhovuje, dokonca si ho značne pochvaľuje. “Okamžite postrehnete, že Premier League je oveľa, oveľa rýchlejšia. Tempo je veľmi vysoké a vy sa musíte prispôsobiť. Ale toto je ten typ hry, ktorý ma naozaj baví,“ vyslovil sa na záver Roberto Firmino.

