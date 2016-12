Arsenal zrejme nebude v zime nakupovať



Autor: Miloš Doktor | Publikované: Thursday, 22. December 2016, 12:45

Neočakáva sa, že Arsenal podpíše v januári nejakého hráča. A to napriek súčasnému poklesu formy, veď “kanonieri“ prehrali behom týždňa dva zápasy. Navyše, čisté konto si neudržali dva mesiace.

Prehry prišli počas nabitého týždňa. Prvá s Evertonom, o pár dní nasledovala druhá s Manchestrom City (oba zápasy skončili 1:2). A tak sa opäť ozývajú fanúšikovia, ktorí žiadajú Wengera, aby mužstvo v januári posilnil. To je však nepravdepodobné, pretože v nadchádzajúcich týždňoch sa po zranení vráti viacero skúsených hráčov. Danny Welbeck, Aaron Ramsey a Per Mertesacker sú blízko návratu. Santi Cazorla sa vráti do zostavy hneď po Novom roku.

Do akadémie by mohol prísť šestnásťročný brankár Jasper Schendelaar, ktorý je kmeňovým hráčom AZ Alkmaar. Podľa vedúceho mládeže Andriesa Jonkera by mohol byť sľubnou posilou pre Arsenal v blízkej dobe.

Z tímu by nemal odísť žiadny hráč, hoci Carl Jenkinson a Chuba Akpom by mohli zamieriť na hosťovanie. Wenger posilnil tím v lete, keď utratil sto miliónov libier na nákupy Granita Xhaku, Shkodrana Mustafiho a Lucasa Pereza.

zdroj: goal.com, foto: TASR/AP