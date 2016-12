Mourinho: Peniaze z Číny sú lákavé, no ja zbožňujem futbal



Autor: Erik Milec | Publikované: Thursday, 22. December 2016, 10:00

Boss Manchesteru United Jose Mourinho vyhlásil, že je pripravený okamžite predĺžiť svoj kontrakt s „červenými diablami“ a šialené peniaze z Číny ho vôbec nelákajú.

Čínska Super League je obrovským lákadlom pre hráčov i trénerov. „The Special One“ však zdôraznil, že na to, aby čo i len pomyslel na odchod do Ázie je ešte príliš mladý. Man United Mourinhovi údajne ponúkol predĺženie súčasného kontaktu, no portugalský búrlivák tieto informácie poprel.

„Nič mi neponúkli. Ani neočakávam, že by mi teraz ponúkli novú zmluvu, pretože tú súčasnú mám na tri roky. Cítim v klube obrovskú podporu a verím, že tu strávim oveľa dlhší čas než tri roky. Všetci vedia, ako veľmi to tu mám rád, milujem svoju prácu. Vedenie vie, že ak za mnou raz prídu, určite zmluvu podpíšem, pretože to tu naozaj milujem,“ uviedol José Mário dos Santos Mourinho Félix.







Stále viac hráčov i trénerov sa necháva zlákať neskutočne finančne atraktívnymi ponukami z Číny, no nie je to Mourinhov prípad.

„Peniaze z Číny sú lákavé pre každého, no ja zbožňujem futbal na najvyššej úrovni. Mám iba 53 rokov, som príliš mladý a mám pred sebou ešte priveľa rokov vo vrcholovom futbale, aby som išiel do Číny. Chcem ostať tam, kde je to najťažšie, kde je najväčšia konkurencia a v Anglicku som na správnom mieste,“ vyhlásil rodák zo Setúbalu.

Mourinho tiež vyjadril svoju spokojnosť s nadchádzajúcim prestupovým obdobím – je presvedčený, že v klube ostanú všetci kľúčoví hráči.

„Ak niekoho kúpime, bude to jeden hráč, nie dvaja, traja, či štyria. A ak niekto tím opustí, nebude to preto, že by sme sa ho chceli zbaviť, ale preto, že dostane lákavú ponuku. Ja som však viac než spokojný, pretože verím, že si udržíme všetkých dôležitých hráčov,“ uzavrel excentrický manažér.



Zdroj: 90min.com, foto: TASR/AP