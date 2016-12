Mané: Víťazstvo v derby dokazuje, že Liverpool môže zabojovať o titul



Autor: Miloš Doktor | Publikované: Wednesday, 21. December 2016, 23:00

Merseyside derby rozhodol Sadio Mané. A práve vďaka tomuto víťazstvu nad Evertonom si Mané myslí, že Liverpool stále môže bojovať o titul.

Senegalský reprezentant sa presadil v 94. minúte. Daniel Sturridge namieril do žrde a dopraviť odrazenú loptu do prázdnej brány nebol pre Maného žiadny problém. Liverpool sa po výhre posunul na druhú priečku a na prvú Chelsea stráca po sedemnástich zápasoch šesť bodov.

Mané nechce, aby tím myslel na to, že mužstvo pod vedením Antonia Conteho zakopne. Liverpool sa musí sústrediť na svoje výkony a pokúsiť sa predbehnúť Chelsea.

“Myslím si, že takéto víťazstvo dokazuje, že zabojujeme o titul, áno. Zameriavame sa na náš tím. Tri body z duelu s Evertonom sú veľmi dôležité. Stále je priskoro hovoriť o tom, čo sa stane, no my myslíme na seba, nie na Chelsea,“ povedal Mané v rozhovore. “Bol to dôležitý gól a dôležitá výhra. Mužstvo podalo skvelý výkon – vyhrali sme aj iným spôsobom a to je dobré. Bolo to derby a každý vie, aké tieto zápasy bývajú, takže najdôležitejšie nie je to, ako sme hrali, ale to, že sme vyhrali. Podarilo sa nám to a ideme ďalej.“

Liverpool sa v januári bude musieť zaobísť bez Maného služieb. Ten totiž odchádza do Gabonu na Africký pohár národov. Dvadsaťštyriročný futbalista môže, v závislosti od úspechu Senegalu, zmeškať stretnutia s Manchestrom United, Swansea, Chelsea, Hull City, Plymouthom a dva duely so Southamptonom.

“Odísť hrať za Senegal nebude pre mňa ľahké,“ priznal Mané. “Rád by som pokračoval v Liverpoole a pomohol môjmu tímu, ale myslím si, že to pochopia, pretože ide o moju domovinu a môj sen. Budem im držať palce, ale bezo mňa bude tím rovnaký. Možno aj lepší. Zvládnu to. Coutinho sa vráti, Matip sa vráti, Sturridge sa už vrátil,“ dodal Senegalčan na záver.

zdroj: goal.com, foto: TASR/AP