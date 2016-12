V anglickom futbale sexuálne obťažovali údajne už štvorročné deti



Autor: TASR | Publikované: Wednesday, 21. December 2016, 12:37

Už štvorročné deti sú možnými obeťami v škandále so sexuálnym obťažovaním v anglickom futbale. Informovala o tom britská polícia.

V rámci celoštátneho vyšetrovania dostala polícia 819 hlásení a eviduje celkovo 429 obetí v mladom veku - od štyroch do dvadsať rokov. Existuje 155 potenciálnych podozrivých osôb a do kauzy môže byť zapletených až 148 klubov, od tímov Premier League až po celky z amatérskych súťaží. Nie všetky sú ale aktuálne predmetom vyšetrovania. Hoci operácia bola zameraná najmä na futbal, niektoré podozrenia siahajú aj do iných športových odvetví.

Škandál rozpútali výpovede viacerých profesionálnych hráčov, ktorí zverejnili svoje negatívne zážitky so zneužívaním v mladom veku. Informovala o tom agentúra AP.



Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR a uvedených agentúr je výslovne zakázané. © 2014, Autorské práva TASR a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené.Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR a uvedených agentúr je výslovne zakázané.