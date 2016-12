Sagna: Musíme sa prebudiť



Autor: Erik Milec | Publikované: Tuesday, 20. December 2016, 21:25

Francúzsky pravý obranca vyhlásil, že súčasné problémy „belasých“ mali na svedomí aj útočníci a stredopoliari tímu, nielen obrancovia.

Bacary Sagna uviedol, že Manchester City sa potrebuje „zobudiť“, pretože pri prehrách často daroval súperom lacné góly. Menšia herná kríze je už však podľa 33-ročného Francúza zažehnaná a „Citizens“ už upierajú svoj zrak k vedúcej Chelsea.

Dve prehry po sebe s Leicesterom a Chelsea znamenali pre Man City sedembodovú stratu na čelo tabuľky, navyše, v týchto dueloch inkasovali až sedem gólov. Guardiola na to zareagoval návratom k tradičnej štvorčlennej obrane. Jeho tím sa razom vyhupol na tretie miesto. Výhry nad Watfordom a Arsenalom ho vrátili do súboja o prvé miesto.

Sagna verí, že pokrivkávajúca defenzíva je vinou celého tímu, no zároveň dodáva, že tento problém sa už podarilo v kabíne vyriešiť. „Nie je to iba o obrancoch, v dnešnom futbale bránime aj útočíme všetci spoločne. Musíme okamžite zareagovať na každú stratu lopty. Je potrebné sa zomknúť a prebudiť sa, musíme spolu viac komunikovať, ak chceme byť úspešní. To sa nám podarilo v druhom polčase proti Arsenalu,“ vysvetľoval bývalý hráč Auxerre a práve severolondýnskych „Gunners“.







„Máme v tíme silné osobnosti. Myslím, že každý hráč si zastane svoje miesto, keď je to potrebné. S hráčmi a kvalitou, akou disponujeme, musíme byť na čele ligy,“ zdôraznil Sagna.

„V každom zápase ste pod tlakom. Boli sme pod tlakom, pretože sme prehrávali a nechávali súperov skórovať príliš ľahko. Boli sme pod tlakom, pretože sme hrali proti Arsenalu – nášmu priamemu súperovi. No ako sme ukázali, dokážeme sa s týmto tlakom vyrovnať,“ uzavrel 65-násobný francúzsky reprezentant.



Zdroj: goal.com, foto: TASR/AP