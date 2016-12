Mane rozhodol liverpoolske derby, tieňom zákrok Barkleyho na Hendersona (video)



V poradí 227. liverpoolske derby sa stalo korisťou slávnejšieho FC, ktorý zvíťazil v pondelok na pôde rivala Evertonu 1:0. Triumf "The Reds" zariadil gólom v štvrtej minúte nadstaveného času senegalský futbalista Sadio Mane. Dvadsaťštyriročný útočník sa najrýchlejšie zorientoval po strele striedajúceho Daniela Sturridgea, ktorá skončila na ľavej žrdi, a bol pri odrazenej lopte skôr ako domáci zadáci. Pre Maneho, ktorý prišiel na Anfield v lete z konkurenčného Southamptonu, to bol ôsmy gól v sezóne a je tak najlepší strelec svojho tímu.

Maneho gól spustil bujaré oslavy liverpoolskych fanúšikov, ktorí v eufórii hodili na trávnik aj dve červené svetlice. "Som veľmi šťastný. Bolo to zaslúžené víťazstvo v náročnom stretnutí. Videli ste reakciu našich priaznivcov, takže pravdepodobne sú aj oni šťastní. Súperovi sme neumožnili vypracovať si veľa šancí, pamätám si iba jednu," komentoval cennú výhru tréner FC Jürgen Klopp. Jeho mužstvo tak ukončilo domácu nezdolnosť "Toffees" v anglickej Premier League, ktorá trvala dlhých deväť mesiacov. Ako sa na derby patrí, v Goodison Parku sa hral agresívny futbal plný tvrdých osobných súbojov. "Bol to intenzívny zápas. Nehral sa možno najkrajší futbal, no práve takto by malo vyzerať derby. Everton mal v pláne hrať divoký futbal. Bol to boj a my sme boli naň pripravení," citovala Kloppa agentúra AP.

Rivali si medzi sebou nič nedarovali, bojovalo sa o každý centimeter trávnika. Tieňom zápasu bol zákrok domáceho stredopoliara Rossa Barkleyho na spoluhráča z národného tímu Jordana Hendersona, ktorý mal veľké šťastie, že sa vyhol vážnemu zraneniu. Barkley v sklze kopačkou trafil Hendersonov členok, výsledkom čoho bola hromadná strkanica takmer všetkých hráčov na ihrisku. Stredopoliar Evertonu vyviazol so žltou kartou. "Bol to šokujúci zákrok. Mohol mu zlomiť nohu," zhodnotil stret bývalý anglický reprezentant a komentátor Sky Sports Gary Neville. Barkley sa po zápase reprezentačnému kolegovi ospravedlnil. "Išiel do súboja veľmi neskoro. Rossa poznám, sme dobrí kamaráti. Iste, kĺzačku nenačasoval ideálne, ale potom sa mi ospravedlnil. Je to derby a vtedy je jedno, či ste mimo trávnika priatelia," povedal Henderson.

"The Reds" tak potvrdili jasne lepšiu bilanciu v Merseyside derby, Everton zvíťazil v uplynulých dvadsiatich konfrontáciách s odvekým sokom iba raz. Kloppovi zverenci po sedemnástom kole figurujú v tabuľke na druhej pozícii, keď za vedúcou Chelsea zaostávajú o šesť bodov, Evertonu patrí deviate miesto.

FC Everton - FC Liverpool 0:1 (0:0)

Gól: 90.+4 Mane







