VIDEO: Srdcom stále "kanonier"

S kamennou tvárou "oslavoval" dôležitý triumf Manchestru City nad Arsenalom jeden z trénerov "Citizens" Mikel Arteta. Ešte donedávna kapitán severolondýnskeho klubu je dnes pravou rukou manažéra belasých Pepa Guardiolu. V novej úlohe sa cíti dobre, avšak, evidentne mu ešte nový klub neprirástol k srdcu tak ako ten predošlý. Arsenal v nedeľu vyhrával na štadióne Etihad po góle Thea Walcotta, v druhom polčase však domáci svojho súpera zvalcovali. Na 1:1 vyrovnával Sané, no a o triumfe hostiteľa rozhodol dvadsať minút pred koncom Sterling. Na lavičke Man City vypukla nefalšovaná radosť. Až na jedného muža. Mikel Arteta sa zo stoličky ani len nepostavil a výraz v jeho tvári napovedal, že mu je zverencov Arséna Wengera tak trochu aj ľúto. Srdcom stále "kanonier"?

I've got a lot of time for Arteta's muted celebration from the dugout. pic.twitter.com/pc62fBBbuV