VIDEO: Premotivovaný Barkley, Henderson vyviazol so šťastím



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Tuesday, 20. December 2016, 10:05

Derby medzi Evertonom a Liverpoolom je zakaždým poriadne vypäté. Inak to nebolo ani v pondelok večer. Bič plieskal až na konci, keď v štvrtej minúte nadstaveného času rozhodol o triumfe "The Reds" Sadio Mané. Po stretnutí sa ale okrem gólu vo veľkom rozoberala aj situácia zo 69. minúty. Domáci stredopoliar Ross Barkley premotivovane vletel do svojho krajana a náprotivka Jordana Hendersona. Za svoj zákrok dokonca videl len žltú kartu. Henderson pritom môže byť rád, že odkráčal z ihriska po svojich...

Another look at Ross Barkley's tackle on Jordan Henderson. https://t.co/DQOwL50pNC — BenchWarmers (@BeWarmers) December 19, 2016

Zdroj: Twitter, foto: youtube.com