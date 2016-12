Švédsky tréner čelí súdnemu procesu za ohováranie Ibrahimoviča



Monday, 19. December 2016, 14:08

Súd vo švédskom Karlstade riešil v pondelok žalobu futbalistu Zlatana Ibrahimoviča na bývalého trénera atletického tímu "tre kronor" Ulfa Karlssona. Ten ho obvinil z užívania dopingu v čase, keď elitný kanonier pôsobil v Juventuse Turín.

"Zlatan pribral desať kíl za šesť mesiacov počas svojho pôsobenia v Juventuse Turín. Podľa mňa to bol doping," povedal Karlsson ešte v apríli pre švédsky denník NWT. Svoje podozrenia vysvetlil aj pre periodikum Expressen: "Som si istý, že nemôžete pribrať desať kíl ani počas dvoch sezón. To je príliš rýchlo, prirodzeným spôsobom to nedokážete." Ibrahimovič hral za "starú dámu" v rokoch 2004-2006.

Karlsson sa za svoje výroky síce ospravedlnil, ale právnym dôsledkom sa nevyhol. "Obvinenia boli nepravdivé, nepodložené a môžu poškodiť povesť Ibrahimoviča ako športovca aj vo vzťahu k sponzorom a partnerom. Podali sme žalobu za ohováranie," uviedol právny zástupca futbalistu Fredrik Bogren.

Tridsaťpäťročný Ibrahimovič, ktorý momentálne pôsobí v Manchestri United, nebol nikdy pozitívne testovaný na doping. Na súdnom pojednávaní nemusí byť povinne prítomný. Právnici "Ibru" požadujú, aby Karlsson v prípade uznania viny zaplatil súdne trovy, nežiadajú však náhradu škody, informovala agentúra dpa.



