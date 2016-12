Na konci vždy svieti slnko, tvrdí pozitívne naladený Klopp



Autor: Lukáš Maťokár, zdroj: foto: TASR/AP | Publikované: Monday, 19. December 2016, 11:50

Presne 127 dní od začiatku sezóny v anglickej Premier League sa v pondelok večer celá pozornosť strhne na slávne derby o rieku Mersey. Everton privíta v Goodison Parku svojho mestského rivala FC Liverpool. Oba tímy zaznamenali v poslednom ligovom stretnutí výhry. Kým Liverpool hladko zdolal Middlesbrough 3:0, Everton zvíťazil nad Arsenalom 2:1.

Pre oba tímy to bola doteraz rozdielna sezóna. Veď zverenci trénera Kloppa utrpeli len dve porážky z doterajších dvadsiatich zápasov vo všetkých súťažiach. Tradične ambiciózny Everton stráca na svojho najbližšieho súpera jedenásť bodov. Kým Liverpool je aktuálne tretí a v prípade triumfu by sa opäť dostal na druhú priečku, Everton môže poskočiť z aktuálne deviateho miesta na siedmu pozíciu. A manažér Liverpoolu očakáva, že jeho tím nadviaže na doterajšie výkony a odmení svojich priaznivcov úspešným výsledkom.

"Je na nás, aby sme predviedli výkon, ktorý poteší našich fanúšikov," povedal populárny Jürgen Klopp: "Život je ťažký pre nás, aj našich fanúšikov, musíme im preto pripraviť pekných 90 minút, aby najbližší týždeň rozmýšľali o Liverpoole v tom najlepšom svetle a o tom, čo pozitívne sa s našim klubom môže stať v budúcnosti. Viem, že futbal nie je tá najdôležitejšia vec na svete, ale počas týchto 90 minút pre našich priaznivcov je. A my to musíme rešpektovať. Myslím si, že jediný dôvod, prečo je futbal taký populárny, je záujem ľudí," usmieval sa bývalý tréner Dortmundu. "A ak to tak je, musíme ich pobaviť, dať im niečo viac, ako len 90 minút."

Jedným z dôvodov úspešného štartu do sezóny bolo, že hráči vzorne plnili manažérove pokyny. "Vytvorenie atmosféry, v ktorej si hráči myslia, že spoločne môžeme dosiahnuť čokoľvek, je veľká výzva. Všetky ostatné tímy to chcú tak isto," pripustil Klopp: "Stále je to však otvorené, takže môžete mať v tíme najlepšiu atmosféru a nikto sa tomu nevyhne, ak budete chcieť." Rodák zo Stuttgartu chce, aby spoločná viera hráčov v jeden cieľ bola viditeľná a šírila sa ďalej. "Nie som prekvapený z našich kvalít, pretože kvalitu od nás všetci očakávajú. Je skvelé, ako priaznivci oslavujú každý jeden gól. Fanúšikovia, choďte do krčmy, alebo kamkoľvek chcete. Majte pokojný spánok v nedeľu, ak sme hrali v sobotu. V pondelok choďte do práce a čakajte na náš ďalší zápas. Tak je to skvelé. Odpočítavajte čas do ďalšieho stretnutia," želá si 49-ročný Klopp.

"Ale nebuďte prekvapení. Ak sa nám nedarí v jednom zápase, oceňte aspoň našu snahu. Je to náš spoločný zážitok. Spolu získavame skúsenosti. A spoločné skúsenosti a zážitky, to je to, čo mám rád a prečo je život taký cenný. Na každej ceste sú vzostupy a pády, na konci však vždy svieti slnko," dodal pozitívne naladený Klopp.

