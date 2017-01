Budinský v Sparte s najvyššími cieľmi: Dám do toho všetko



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Thursday, 5. January 2017, 18:10

Viac k téme .. Konatého trpký návrat do zostavy Sparty, na tréningu si kopal sám (video)

Pražská Sparta odštartovala zimnú prípravu na jarnú časť sezóny 2016/2017 aj so slovenským brankárom Viktorom Budinským. Vedenie aktuálne tretieho tímu priebežného poradia najvyššej českej súťaže ho stiahlo z hosťovania v Bohemianse.

» kliknite pre zobrazenie videa na youtube

Novými tvárami na Letnej sú Néstor Albiach a Bogdan Vatajelu. Z hosťovaní sa okrem Budinského vrátili aj Hybš, Nečas a stopér David Březina, ktorý na jeseň pôsobil v Senici. Šancu ukázať svoje kvality a zlepšené správanie dostane aj hriešnik Tiémoko Konaté, ktorý doposiaľ hrával za juniorku. Spartu čakajú v zime dve sústredenia v Španielsku a osem prípravných duelov. V generálke na ligu si zmeria sily s priebežným lídrom Fortuna ligy MŠK Žilina.

Tvrdý boj o post jednotky

Viktor Budinský sa do Sparty vrátil predčasne. Pôvodne mal v Bohemianse hosťovať do leta 2017. Či však zostane v A-tíme je nateraz otázne. Na brankárskom poste je obrovská konkurencia. Okrem dvojnásobného reprezentanta Tomáša Koubeka sú v kádri aj skúsení gólmani David Bičík a Miroslav Miller, či ambiciózny Marek Štěch.

"Vždy mám tie najvyššie ciele. Chcem sa prebojovať na post jednotky. To, či zostanem v kádri, alebo nie, je však na tréneroch. Určite ale do toho dám všetko. Konkurencia je veľká, no mám veľkú šancu a chcem ju využiť. Je to môj sen, presadiť sa v Sparte," prezradil pre PROFUTBAL.sk bývalý hráč Banskej Bystrice, ktorý na jeseň odchytal za "klokanov" 13 zápasov.

Dvadsaťtriročný rodák z Banskej Štiavnice je hráčom Sparty od leta 2016, predtým pôsobil vo Vlašime a Banskej Bystrici. Polročné hosťovanie v Bohemianse hodnotí pozitívne. "Bolo pre mňa dôležité, aby som odchytal čo najviac zápasov, a to sa mi podarilo. Samozrejme, vždy to môže byť aj lepšie, no som celkom spokojný. Špeciálne by som chcel vyzdvihnúť trénerov Petra Kostelníka a Miroslava Koubeka," pokračuje Budinský.

Sparte Praha patrí po šestnástich kolách tretia priečka v tabuľke so štvorbodovou stratou na prvú Plzeň, ktorá má navyše ešte jeden zápas k dobru. "Sparta sa nikdy nevzdáva a na jar určite urobí všetko pre to, aby získala titul," dodáva pre PROFUTBAL.sk talentovaný slovenský brankár, ktorý si dal do nového roku dve predsavzatia: "To prvé som už prezradil, chcem sa presadiť v Sparte. No a druhý cieľ, ten si zatiaľ nechám len pre seba..."

» kliknite pre zobrazenie videa na youtube

Foto a video: sparta.cz