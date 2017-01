Jesenný ťahúň Tatrana už v novom drese: Prišiel som do veľkého klubu



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Thursday, 5. January 2017, 08:20

Ashiru Musefiu už naplno zarezáva u našich západných susedov. Jesenná opora fortunaligového nováčika z Prešova sa dohodla na spolupráci so Zbrojovkou Brno. Do priebežne štrnásteho celku najvyššej českej súťaže prišiel so smelými ambíciami.

"Olin", ako znie jeho prezývka, vsietil na jeseň v lige päť gólov a bol najlepším strelcom Tatrana. Priznal, že prvé kontakty so Zbrojovkou prebehli už pred niekoľkými mesiacmi, keď mu jeho manažér oznámil, že sa o neho zaujímajú predstavitelia Brna. "Mal som viacero ponúk. Boli prevažne zo Slovenska, dokonca aj zo Žiliny. Záujem bol napríklad aj z Belgicka. Brno ma ale kontaktovalo ako prvé. Nemal som nad čím váhať," rozhovoril sa Ashiru Musefiu pre klubový web Zbrojovky.

Ofenzívny univerzál, ktorý dokáže hrať na všetkých útočných postoch, vyniká predovšetkým svojou rýchlosťou a technikou. V Česku to bude mať pravdepodobne ešte náročnejšie než pod Tatrami. "Viem o tom, no keď si udržím formu, mám šancu presadiť sa. Budem hrať najlepšie ako viem a uvidíme. Rád by som v Brne rozdával futbalovú radosť. Zatiaľ sa tu cítim komfortne, všetci sa ku mne správajú priateľsky. Partia je výborná. Vnímam to tak, že som z Prešova prišiel do veľkého klubu, do veľkého mesta, no veľa informácií zatiaľ nemám. Bývam na hoteli neďaleko štadióna. Moje očakávania sú obrovské," priznáva 22-ročný mladík.

Rovnako ako s Prešovom, aj s Brnom čaká fanúšika superhviezd Messiho a Ronalda pravdepodobne len boj o záchranu. Pred jarnou časťou má totiž jeho nový tím len dvojbodový náskok pred predposlednou Jihlavou. "Videl som tabuľku. Rozhodne to nie je dobré, ale verím, že sa čo najskôr dostaneme vyššie. Musíme ísť krok po kroku a bojovať ako tím. Keď budeme držať spolu, môžeme toho dokázať naozaj veľa," burcuje odchovanec FC Ebedei, ktorý pôsobí v Európe od roku 2012. Mínusové teploty a sneh počas tréningov ho tak už dnes neprekvapia: "Keď som prvýkrát priletel do Dánska, kde som odštartoval kariéru v Európe, bolo to strašné. Momentálne ma to už ale neprekvapuje, keďže v Európe žijem niekoľko rokov. Zasnežená krajina sa mi páči, no ak sú vonku príliš nízke teploty, nie je to vôbec jednoduché."

Zdroj: fcbrno.cz; foto: Jozef Bedej, fcbrno.cz; video: youtube.com/fcbrno.cz