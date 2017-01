Obročník naspäť v Liberci: Už mi chýbal



Stredopoliar Michal Obročník sa po pol roku strávenom v Zlatých Moravciach vracia do Liberca. Trinásty tím priebežného poradia českej prvej ligy poslal svojho kmeňového hráča do ViOn-u, aby sa po ťažkom zranení dostal do hernej pohody. Hosťovanie splnilo svoj účel a 25-ročný rodák z Rimavskej Soboty je teraz odhodlaný urobiť všetko pre to, aby sa presadil aj pod Ještědom.

"Na jeseň sme mali problémy aj v strede ihriska, chýbal nám väčší dôraz. Michal v tomto smere pred zranením vynikal. V príprave sa presvedčíme o tom, ako mu pomohlo hosťovanie na Slovensku. Verím, že sa dostal do takej formy, akú mal pred zranením," nechal sa pre klubový web Slovana Liberec počuť jeho športový riaditeľ Jan Nezmar.

"Najdôležitejšie bolo odohrať čo najviac zápasov, aby som sa znovu dostal do zápasového rytmu. To sa mi podarilo. Som ale rád, že sa vraciam. Verím, že môj návrat bude úspešný. Priznám sa, že Liberec mi chýbal," rozhovoril sa Obročník a na margo ViOn-u, ktorý na jeseň plával len v spodných vodách ligovej tabuľky, poznamenal: "Situácia v tíme po mojom príchode bola zložitá. Chýbala tomu iskra, výsledky neboli podľa predstáv. Potom prišiel nový tréner, ktorý veľa vecí zmenil k lepšiemu. Hneď z toho boli tri víťazstvá po sebe a atmosféra sa zlepšila. Začalo sa nám dariť a odrazu bolo vidieť, že futbal nás baví. Som rád, že som mohol byť súčasťou tohto reštartu. Súčasný káder ViOn-u má na viac, než na boj o záchranu a v tabuľke sa určite posunie vyššie."

Samotnej liečbe a návratu do formy venoval defenzívny záložník veľa času a momentálne sa cíti byť stopercentne v poriadku. Naplno tak chce využiť ďalšiu šancu v Liberci, ktorému na jar tiež hrozí boj o záchranu. "V športe je to tak, že niekedy, keď veľmi chcete, tak to jednoducho nejde. Sú zápasy, keď vám to nepadne, aj keď máte množstvo šancí. Nemyslím si, že naše umiestnenie v tabuľke je reálnym odrazom výkonov. Veď niektorí chlapci sa vďaka svojim výkonom dostali až do reprezentácie. Slovan je klub, ktorý patrí k špičke českého futbalu. Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby sme zbierali body a po sezóne sa radovali z úspechu. Najdôležitejšie je, aby sme neprestávali pracovať. V dobe, keď sa nedarí, je potrebné pracovať ešte intenzívnejšie," dodáva Michal Obročník, ktorý má do nového roku jasné želanie: "Aby sa nám herne i výsledkovo darilo a aby sme sa v tabuľke posunuli vyššie. Osobne by som rád odohral čo najviac zápasov, bol úspešný a hlavne zdravý."

Zdroj: fcslovanliberec.cz