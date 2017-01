Cieľom Plzne titul, slovenskú enklávu rozšíri Chrien



Roman Pivarník zasadol na lavičku Plzne v lete. S tímom zatiaľ úspešne nadväzuje na predošlé dva ročníky, v ktorých Viktoriáni získali ligový titul. Po jesennej časti patrí obhajcovi trofeje líderská pozícia, navyše s jedným zápasom k dobru. Miernou škvrnou na doterajšom pôsobení 49-ročného rodáka z Košíc v meste piva je vypadnutie v skupinovej fáze Európskej ligy. Viac prezradil Roman Pivarník v rozhovore pre PROFUTBAL.sk.

Medzi sviatkami ste sa zúčastnili charitatívnej exhibície Integrácia. Ako vnímate toto podujatie?

Roman Pivarník: "Prišiel som podporiť túto akciu. Integráciu dlhodobo podporujem. Je super, že sa robí niečo takéto. Je dobré, keď sa úspešní ľudia z rôznych odvetví, či už sú to futbalisti, hokejisti alebo herci, dajú takto dokopy."

Dokázali ste si cez voľné dni oddýchnuť, alebo ste už hlavou boli nastavený na blížiaci sa štart zimnej prípravy?

"Počas sviatkov som sa snažil oddýchnuť si. Vianoce som strávil doma. Teraz sa už koncentrujem na blížiacu sa zimnú prípravu. Znovu odštartovalo pracovné obdobie. Momentálne dávame dokopy celý ten dvojmesačný tréningový proces."

Ako hodnotíte rok 2016?

"Osobne som veľmi spokojný. A to tak s jarnou časťou ešte v Bohemianse, ako aj s jeseňou v Plzni. Sme prví v tabuľke. Škoda len, že sa nám nepodarilo v Európskej lige postúpiť do vyraďovacej fázy. Problémom bolo, že sme mali užší káder a v pohárovej Európe sme na to doplatili."

V závere jesene sa pomerne dosť diskutovalo o budúcnosti Michala Ďuriša v Plzni. Ako to s ním momentálne vyzerá?

"Podľa mojich informácií Mišo Ďuriš zostáva v Plzni. Samozrejme, ak by prišla nejaká super ponuka, ktorá by bola výhodná pre neho i pre klub, tak by dostal povolenie na prestup. Zatiaľ ale počítame s tým, že u nás zostane."

Plánujete v januári vystužiť káder novými hráčmi?

"Do tímu prichádza mladý ľavý obranca Erik Janža, ktorý je slovinský reprezentant. Z Ružomberka sťahujeme späť Martina Chriena. Uvidíme, či prídu ešte aj ďalší hráči."

Aké budete mať ciele v jarnej časti?

"Cieľ je jasný, chceme získať ligový titul a následne opäť uspieť v pohárovej Európe. V budúcej sezóne to bude ešte náročnejšie, no teraz popracujeme na tom, aby sme sa ešte viac stabilizovali a v lete nadviazali na naše predošlé úspechy."

Stíhate popri pracovných povinnostiach sledovať aj slovenskú ligu?

"Snažím sa sledovať aj slovenskú ligu, no pri tom našom nabitom programe je času naozaj dosť málo."

Témou posledných dní roka na Slovensku bolo šokujúco odstúpenie Spartaka Myjava z Fortuna ligy. Zarezonovala táto správa aj v Česku?

"Samozrejme, že to zarezonovalo aj v Česku. Veď nebýva zvykom, aby klub, ktorý je v polovici tabuľky a nemá finančné ťažkosti nedohral súťaž."

Na druhej strane, pomohlo to prešovskému Tatranu, ktorý ste v minulosti viedli...

"Takto som o tom ešte nepremýšľal, no pre Tatran je to asi dobré. Viem, že v Prešove sa má začať s výstavbou nového štadióna. Mesto si to konečne zaslúži. Som rád, že sa situácia v Prešove opäť pohýna o niečo ďalej."

Ktoré tímy zo slovenskej ligy by sa vyrovnali najlepším tímom v Česku?

"Ťažko povedať. Ešte pred nedávnom to bol Trenčín, dnes je dominantná Žilina."

