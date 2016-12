Myjava prišla o svojho kapitána!



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Tuesday, 20. December 2016, 16:45

Myjavský Spartak prišiel o svojho kapitána. Útočník Štefan Pekár prestupuje do druholigového českého klubu Baníku Ostrava. V utorok podpísal s klubom dvojročnú zmluvu.

„Chystáme sa zúžiť káder. Čaká nás výrazne menej duelov ako počas jesene, keď sme hrali predkolo Európskej ligy i stretnutia Slovenského pohára. O viacerých našich hráčov je záujem v zahraničí, takže je možné, že niektorí sa posunú vo svojej kariére ďalej. Všetko by sa malo vykryštalizovať v najbližšom čase," okomentoval prestup prezident Spartaka Pavel Halabrín.

"Je to gólový hráč, čo najlepšie dokazujú jeho štatistiky. Prial si ho aj tréner Vlastimil Petržela a veríme, že Štefan sa bude strelecky presadzovať aj v Baníku. Neboli sme jediní, kto mal o jeho služby záujem, o to viac nás teší, že sme dnes rokovania dotiahli do cieľa," povedal pre klubový web Baníka jeho športový riaditeľ Dušan Vrťo.

Dvadsaťosemročný útočník pôsobil v Myjave od roku 2013. V drese Kopaničiarov nastrieľal v slovenskej najvyššej súťaži 28 gólov. Predtým hral za Ružomberok a v roku 2009 krátko účinkoval aj v českej lige za Mladú Boleslav.

Zdroj: nasezahorie.sme.sk, fcb.cz; foto: Baník Ostrava