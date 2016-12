Hapal: Pred Eurom nebudeme strieľať naprázdno, smer udáva kolektív



Úspech, ktorý dosiahli, je znamenitý. No to, o čom sa bude v súvislosti s postupom slovenskej „dvadsaťjednotky“ na Euro 2017 hovoriť, bude súdržnosť partie, ktorá sa oň postarala.

Tréner Pavel Hapal (47) vyskladal silný kolektív, ktorým neotriasol ani úvodný nezdar na pôde Bieloruska (0:1). Silný tím sa zomkol a v ďalšom priebehu kvalifikácie už neprehral. Body stratil len v Turecku (1:1). Pravda, v čase, keď už mal garantovaný postup na budúcoročné majstrovstvá Európy do Poľska. Kouč Hapal v exkluzívnom rozhovore pre PROFUTBAL.sk zosumarizoval dva roky strávené na lavičke reprezentácie do 21 rokov. Zaspomínal si na vrcholy i pády, tvorbu súdržnej kabíny, zamyslel sa i nad ME 2017 či ďalšou budúcnosťou pri tíme.

„Dvadsaťjednotku“ vediete už dva roky. Dosiahli ste brilantnú bilanciu 12-2-2 a suverénny postup na Euro 2017. Očakávali ste pri nástupe do funkcie, že to bude takáto „jazda“?

„Vo výsledku to vyzerá suverénne, no sú za tým dva roky práce. Asi nikto neočakával, že prejdeme kvalifikáciou spôsobom, akým sme ju zvládli. Zvlášť, keď uvážime jej štart a prehru v Bielorusku. Potom sme sa však chytili, dvakrát zdolali silné Holandsko, zvládli i nepríjemné Turecko. S tým, čo sme dosiahli, vládne spokojnosť.“

Otriasla spomínaná prehra s Bieloruskom čiastočne vašou vierou v tento tím a cestu, akou ste sa vydali?

„Mojou vierou určite nie. Chlapcom som naďalej prízvukoval, že sme to schopní zvládnuť. Pravda, počítal som, že rozhodujúce stretnutia o postup odohráme s Holandskom a Tureckom. Pred kvalifikáciou sme navyše mali výbornú prípravu, verili si. Prehra na pôde tímu, ktorý nepatril medzi favoritov na postup, nás vrátila späť. Musím vyzdvihnúť reakciu mužstva, ktoré sa oklepalo a ďalšie duely už zvládalo. Už vtedy sa ukázala veľká vnútorná sila tohto tímu.“

Do akej miery bolo náročné vytvoriť tak súdržný až familiárny kolektív?

„Chlapci mi to sami svojím prístupom uľahčili. Vytvorenie fungujúcej hráčskej partie nie je len o futbalových schopnostiach, no hlavne o charakteroch. Pre úspech je nesmierne dôležité, ako sa hráči správajú mimo ihriska a ako sa navzájom dokážu rešpektovať. Zdôrazňujem im, že futbal je kolektívny šport a vždy ním aj bude. Jednotlivec sa dokáže presadiť len za podpory fungujúceho kolektívu. Prihliadali sme na to, aby chlapci zdieľali tento postoj. Zloženie mužstva a mix rôznych charakterov sa nám napokon podarilo dobre namiešať, čo sa ukázalo i v kvalifikácii.“

Neobávate sa na majstrovstvá Európy vziať nových hráčov, ktorí v kvalifikácii nedostali priestor? Nemôže to prípadne narušiť kompaktnosť tejto partie?

„Drvivú väčšinu hráčov, o ktorých uvažujeme, sme už mali v predchádzajúcich nomináciách. Tie sme obmieňali, točili hráčov. Aj keď nie všetci dostali na ihrisku dostatok priestoru, chceli sme ich spoznať. Vďaka tomu už vieme, čo môžeme od nich čakať. Zásadné zmeny nepredpokladám, nastanú výhradne v prípade zranení či výrazných výkyvov formy. V kvalifikácii sme vyskúšali asi 32 hráčov, no vieme o futbalových i ľudských prednostiach zhruba päťdesiatky najlepších. Myslím, že nebudeme strieľať naprázdno.“

Kto je typickým lídrom kabíny, hráčom, ktorý dvíhal sebavedomie mužstva v náročnejších momentoch kvalifikácie?

„Síce máme kapitána i zástupcu kapitána, no tím funguje ako celok, čo je podľa môjho názoru hlavnou ingredienciou nášho úspechu. Napokon, oficiálnym kapitánom tímu je Adam Zreľák, ktorý polovicu kvalifikácie chýbal. Ostatní ho dokázali zastúpiť. Tento tím nie je o jednom hráčovi, ktorý by udával smer či robil zásadné rozhodnutia. Samozrejme, niekto tú kapitánsku pásku mať na ihrisku musí, no lídrov je v tomto mužstve niekoľko.“

Stretli ste sa už počas svojho pôsobenia pri tíme s hráčom, s ktorého prístupom ste vyložene neboli spokojný?

„S čistým svedomím môžem povedať ,nie´. Všetci chlapci sa na zrazy vyložene tešia, vďaka ich prístupu to platí aj o mne a realizačnom tíme. Je z nich cítiť, že radi reprezentujú Slovensko. Naopak, u hráčov, ktorí sa nedostanú do nominácie, prevláda sklamanie a zároveň viera v to, že sa už v tom nasledujúcom výbere objavia znovu.“

Aký bol váš doposiaľ najťažší okamih na lavičke „dvadsaťjednotky“?

„Už ten spomínaný štart do kvalifikácie v Bielorusku. Po skvelej príprave a vybudovaní si určitej pohody sme nezvládli hneď prvý ostrý štart. Nepodali sme síce najhorší výkon, no kvalifikačnú ouvertúru sme nezvládli výsledkovo. Razom sme už museli myslieť i na matematiku, keďže v priebehu dvoch rokov odohráte len osem kvalifikačných duelov. Nezvládnete jeden či dva a už nemusíte postúpiť.“

Kam by ste zaradili dosiahnutý úspech s týmto tímom v konkurencii zisku Nemeckého pohára s Leverkusenom a majstrovského titulu a následne i postupu do skupiny Ligy majstrov so Žilinou?

„Zisk Nemeckého pohára bol jedným z najväčších úspechov mojej hráčskej kariéry. Hrať v Berlíne pred päťdesiat či šesťdesiattisícovou kulisou, vyhrať a siahnuť si na tú trofej bolo úžasným zážitkom, ktorý si budem navždy pamätať. Nerád by som však tieto úspechy porovnával. Samozrejme, viesť reprezentáciu je pre mňa nová skúsenosť. Uvedomujem si, že ,dvadsaťjednotka´ sa dostala na záverečný turnaj naposledy pred šestnástimi rokmi pod vedením pána Radolského. Je to dlhá doba, aj z toho dôvodu považujem dosiahnutý úspech za jeden z najväčších v trénerskej kariére.“

Žreb Eura 2017 prisúdil Slovensku v skupine Poľsko, Švédsko a Anglicko. Viete na základe rozlosovania bližšie konkretizovať ciele, s ktorými pôjdete na kontinentálny šampionát?

„Svedčí nám rola tímu, ktorý nie je favorit. Na druhej strane si nemyslím, že by sa v tejto skupine nachádzal výber, ktorý by ju šiel vyložene vyhrať. Nemožno tvrdiť, že sme favoritmi na postup, no pravdou je, že postúpiť z tejto štvorice môže ktokoľvek. Vyhli sme sa Nemcom, ktorí pôjdu na turnaj s najvyššími ambíciami a taktiež silným Portugalčanom a Španielom. Myslím teda, že s pridelenými súpermi môžeme byť spokojní, no bude dôležité, ako sa na nich pripravíme a s akým snom a odhodlaním pôjdeme do jednotlivých stretnutí.“

Keby ste hypoteticky viedli česko-slovenskú reprezentáciu a mohli použiť hráčov oboch krajín, koľko Čechov a koľko Slovákov by sa momentálne nachádzalo vo vašom výbere?

„Ťažko povedať, v minulosti to bolo tak pol na pol, niekedy prevládali Česi, inokedy Slováci. Nerád by som to teraz kvantifikoval, viem len, že by som sa dokázal odosobniť a záležalo by na kvalite hráčov a na tom, čo nám v danom momente môžu ponúknuť, respektíve čo by tímu chýbalo.“

Plánujete aspoň s dostupnou časťou tímu vianočný alebo silvestrovský večierok?

„Ako hovoríte, nemám šancu usporiadať večierok s celým mužstvom, keďže hráči sú rozlietaní po celej Európe. Mnoho ich síce príde domov na sviatky, no ten čas chcú určite stráviť so svojimi rodinami. Každopádne, rád by som sa stretol individuálne aspoň s niektorými. Predvianočný, respektíve vianočný večierok plánujeme aspoň s realizačnými tímom, na to sa veľmi teším.“

Kde a ako budete tráviť blížiace sa sviatky a čo by ste zaželali slovenským fanúšikom?

„Tak, ako každý rok, ich budem tráviť s rodinou. Teším sa na to, tradične u nás panuje pokoj a príjemná vianočná atmosféra. Fanúšikom by som do budúceho roka poprial aspoň toľko radosti, koľko si užili počas ostatných dvoch rokov s naším tímom, respektíve s ,A-čkom´, ktoré v lete postúpilo do osemfinále Eura. Slovenskí priaznivci sú fantastickí, zakaždým nás potešili svojou návštevou a atmosférou, ktorú, verím, prenesú i na šampionát do Poľska.“

Ten bude vrcholom vyše dvojročného snaženia. Aké sú vaše ďalšie plány, neláka vás znovu klubová úroveň?

„Rozrobenú prácu chcem určite dokončiť. Verím, že i po európskom šampionáte pri tomto tíme zostanem. Reprezentácia je pre mňa stále novou skúsenosťou, som z nej momentálne nesmierne nadšený a zatiaľ som neokúsil tú pachuť neúspechu. Naším cieľom nebolo sa na Euro len kvalifikovať, ale na ňom i uspieť. Pokiaľ budeme mať pred posledným zápasom v skupine proti Švédsku šancu na postup, určite sa o ňu pobijeme všetkými silami.“

Keby ste mali jedným slovom zhodnotiť vaše doterajšie pôsobenie pri reprezentácii, aké by ste použili?

„Paráda.“

